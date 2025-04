Aggiornate le app Keynote, Numbers e Pages per Mac, iPad e iPhone

Pubblicità

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate delle app della suite iWork per iOS, iPadOS e macOS, indicata da Cupertino come “suite di software di produttività personale

Pages, Keynote e Numbers per iPad, iPhone e Mac arrivano alla versione 14.4.

Le note di rilascio di Pages 14.4 per Mac, riportano le seguenti novità:

• Usa gli strumenti di scrittura per apportare modifiche testuali direttamente nei documenti (richiede Apple Intelligence e macOS 15.4).

• Aggiungi pagine ancora più facilmente ai documenti di elaborazione testi.

• Esporta i documenti in altri formati usando Comandi Rapidi (richiede macOS 15.4).

• Introduce miglioramenti alle azioni Copia e Incolla con Freeform (richiede macOS 15.4).

Di seguito le note di rilascio di Pages versione 14.4 per iOS e iPadOS:

“Vista schermo” su iPad mostra testo, immagini e altri elementi in un flusso continuo ottimizzato per il tuo schermo.

• Usa gli strumenti di scrittura per apportare modifiche testuali direttamente nei documenti (richiede Apple Intelligence e iOS o iPadOS 18.4).

• Aggiungi pagine ancora più facilmente ai documenti di elaborazione testi.

• Esporta i documenti in altri formati usando Comandi Rapidi (richiede iOS o iPadOS 18.4).

• Introduce miglioramenti alle azioni Copia e Incolla con Freeform (richiede iOS o iPadOS 18.4).

Le note di rilascio di Keynote 14.4 per Mac, riportano:

• Usa gli strumenti di scrittura per apportare modifiche testuali direttamente nelle presentazioni (richiede Apple Intelligence e macOS 15.4).

• Esporta le presentazioni in altri formati usando Comandi Rapidi (richiede macOS 15.4).

• Introduce miglioramenti alle azioni Copia e Incolla con Freeform (richiede macOS 15.4).

Identiche le note di rilascio di Keynote 14.4 per iOS e iPadOS:

• Usa gli strumenti di scrittura per apportare modifiche testuali direttamente nelle presentazioni (richiede Apple Intelligence e iOS o iPadOS 18.4).

• Esporta le presentazioni in altri formati usando Comandi Rapidi (richiede iOS o iPadOS 18.4).

• Introduce miglioramenti alle azioni Copia e Incolla con Freeform (richiede iOS o iPadOS 18.4).

Di seguito le note di rilascio di Numbers 14.4 per Mac:

• Usa le oltre 30 nuove e avanzate funzioni, tra cui LET, LAMBDA, FILTRO, DATI.ORDINA e UNICI.

• Visualizza i risultati di una singola formula su più celle grazie alle matrici di riversamento.

• Usa gli strumenti di scrittura per apportare modifiche testuali direttamente nei fogli di calcolo (richiede Apple Intelligence e macOS 15.4).

• Esporta i fogli di calcolo in altri formati usando Comandi Rapidi (richiede macOS 15.4).

• Introduce miglioramenti alle azioni Copia e Incolla con Freeform (richiede macOS 15.4).

• Introduce miglioramenti alla compatibilità per l’importazione o l’esportazione di fogli di calcolo Microsoft Excel.

Identiche le note di rilascio di Numbers 14.4 per iOS e iPadOS:

• Usa le oltre 30 nuove e avanzate funzioni, tra cui LET, LAMBDA, FILTRO, DATI.ORDINA e UNICI.

• Visualizza i risultati di una singola formula su più celle grazie alle matrici di riversamento.

• Usa gli strumenti di scrittura per apportare modifiche testuali direttamente nei fogli di calcolo (richiede Apple Intelligence e iOS o iPadOS 18.4).

• Esporta i fogli di calcolo in altri formati usando Comandi Rapidi (richiede iOS o iPadOS 18.4).

• Introduce miglioramenti alle azioni Copia e Incolla con Freeform (richiede iOS o iPadOS 18.4).

• Introduce miglioramenti alla compatibilità per l’importazione o l’esportazione di fogli di calcolo Microsoft Excel.