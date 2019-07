Apple aggiorna il gioco di poker Texas Hold’em per iPhone e iPad: festeggia i 10 anni di App Store

Giusto in tempo per i 10 anni di App Store, Apple, con una mossa a sorpresa, rianima il suo gioco di Poker: Texas Hold’em risorge a nuova vita con l’aggiornamento 2.0, che conferisce al prodotto una grafica rinnovata, nuovi personaggi e un grado di sfida meglio calibrato, che rende ogni tavolo adesso più impegnativo.

Texas Hold’em, spiega Apple nella descrizione dell’aggiornamento, è il più amato tra i giochi di carte, e torna adesso per festeggiare i 10 anni di App Store. Creato originariamente per iPod, reso disponibile in seguito anche su iPhone, Texas Hold’em torna adesso con un design rinnovato, nuovi personaggi, partite più coinvolgenti e grafiche all’altezza della nuova generazione.

Il gioco, lanciato per la prima volta nel 2006 per iPod, arrivò poi in App Store nel 2008, ragion per la quale ha festeggiato i 10 anni un po’ in ritardo. La versione 2.0 del Texas Hold’em presenta adesso 24 nuovi avversari contro cui giocare, oltre permettere di sfidare gli amici.

Tra le principali caratteristiche di questo nuovo Texas Hold’em, una nuova IA per gli avversari, che oltre a puntare, potranno adesso pure bluffare. Il titolo, inoltre, accoglie 10 rinnovate location uniche, tra cui Las Vegas, Parigi e Macao, oltre a includere suggerimenti, consigli, statistiche e valutazioni dei giocatori.

Texas Hold’em è completamente free-to-play, funziona online e offline e permette di sedersi al tavolo contro un massimo di 8 amici in multiplayer Wi-Fi. Tra le particolarità anche la possibilità di mutare gameplay tra modalità in prima persona e visuale top-down.

Progettato per iOS 12 e versioni successive, il titolo pesa circa 1,5 GB, ed è sempre compatibile con tutti i dispositivi mobili di Apple, quindi con iPhone, iPad e iPod touch.

Con Apple Arcade all’orizzonte, è normale che la società prema l’acceleratore sul piano dei giochi per iOS, che da sempre rappresentano il fulcro dell’intero App Store.

Texas Hold’em è disponibile gratis in App Store, come applicazione universale e si scarica direttamente a questo indirizzo.