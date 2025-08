Apple brevetta un display che può cambiare dimensioni

Dal Patent Office statunitense emerge un innovativo display in grado di adattarsi all’ambiente e alle necessità dell’utente. Elemento centrale dell’invenzione Apple è lo schermo realizzato con pannelli multipli, e in grado di presentare configurazioni che possono cambiare da compatta (con i pannelli non usati ridotti al minimo) a espansa, con i pannelli totalmente dispiegati.

La trasformazione dinamica è possibile grazie all’uso di attuatori, sensori e software “intelligente”, elementi che permettono di al dispositivo di tenere conto della presenza dell’utente, direzione dello sguardo e altri “segnali contestuali”.

Un display di questo tipo dovrebbe essere comodo da trasportare, perfetto da dispiegare quando abbiamo bisogno di uno schermo più grande. Dal brevetto si evince che lo schermo è flessibile, ripiegato in varie forme (piatta, concava, convessa) e prevede schermi multi-pannello con sezioni incernierate apribili verso l’esterno partendo dalla base.

Nello stato di base lo schermo si conforma alla base di appoggio, riducendo al minimo il suo stesso ingombro; da dispiegato, si espande per offrire un’esperienza visiva completa, ideale per contenuti immersivi e interfacce interattive.

Sensori, videocamere e Lidar

Il sito PatentlyApple spiega che il sistema sfrutta una rete di sensori che spaziano da videocamere a lidar, a infrarossi e moduli ad ultrasuoni, per monitorare l’ambiente e individuare: prossimità dell’utente, direzione dello sguardo, pattern motori, presenza in zone predefinite. Questi input confluiscono in processori per stabilire come modificare la configurazione dello schermo. Se, ad esempio, l’utente si avvicina e guarda il dispositivo, è in grado di espandersi automaticamente; se l’utente si allontana e guarda da qualche altra parte, può rimpicciolirsi.

Le transizioni tra le varie configurazioni sono regolate da comandi espliciti (voci, gesture, richieste di app), condizioni automatiche (valori limite di distanza, durata dello sguardo), punteggi di probabilità sulle intenzioni dell’utente (tenendo conto del suo comportamento), modelli machine learning (addestrati per prevedere l’intento dell’utente), un insieme di caratteristiche che dovrebbero permettere al dispositivo di funzionare in modo intuitivo, adattando forma e funzioni senza bisogno di input manuali.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.