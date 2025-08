L’amore non va in vacanza, Apple TV Plus progetta il reboot in una serie

Apple TV+ pensa a una serie ispirata a “L’amore non va in vacanza” (The Holiday), commedia romantica statunitense del 2006 co-prodotta, scritta e diretta da Nancy Meyers e che ha visto come protagonisti Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

Lo rivela il sito statunitense Deadline spiegando che al “reboot” (una nuova versione che ricomincia da zero la narrazione, con un nuovo cast e nuove trame, pur mantenendo elementi dell’originale) lavorano Krissie Ducker (ideatore della serie “Sweetpea”) come scrittore/produttore; la serie è prodotta da Left Bank Pictures con Rob Delaney (noto per la serie britannica “Catastrophe”).

Stando a quanto riferisce Deadline, la miniserie manterrà l’impostazione originaria del film, con due donne innamorate provenienti dalle sponde opposte dell’Oceano Atlantico, che organizzano uno scambio di casa per sfuggire alla fine di una relazione. Nel film (disponibile attualmente su varie piattaforme di streaming) la brillante Amanda, di Los Angeles, e la giornalista londinese Iris decidono di scambiarsi casa durante le festività natalizie per lasciarsi alle spalle i loro problemi di cuore.

Il film ha incassato oltre 205 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 85 milioni di dollari; ha ha ricevuto recensioni contrastanti, con vari critici che hanno elogiato il “design visivo” e le performance del cast, evidenziando però come prevedibile la trama. Le scene girate nella casa del personaggio interpretato da Cameron Diaz sono state girate a San Marino (California); pare gli interni della casa di Amanda siano costati alla produzione circa un milione di dollari.

