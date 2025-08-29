Apple vuole monitorare la salute di chi soffre di asma

Apple sta studiando modalità per monitorare lo stato di salute di chi soffre di asma. È quanto emerge da un brevetto depositato nel Patent Office statunitense nel quale si fa esplicito riferimento a un sistema di monitoraggio per la valutazione di questo stato patologico.

Nel brevetto, Apple fa riferimento a “dispositivi medici, sistemi e metodi non invasivi” per monitorare e gestire patologie croniche; si fa riferimento ad altre condizioni patologiche ma il principale riferimento è l’asma.

Nel brevetto Apple sottolinea che l’asma è una sindrome che riguarda circa 300 milioni di persone in tutto il mondo e solo negli USA vi sono circa 23 milioni di persone con asma che comportano ogni anno 1,7 milioni di visite al pronto soccorso e la perdita di 10,1 milioni di giornate lavorative.

Sono state sviluppate varie tecnologie per permettere ai pazienti asmatici di monitorare meglio la propria patologia fuori dagli ospedali; queste tecnologie sono più che altro soluzioni pensate per aumentare l’aderenza dei pazienti alla terapia o l’individuazione di aggravamenti; Apple spiega che uno dei problemi di queste tecnologie è che si tiene conto di dati relativamente tardivi nel peggioramento della condizione di salute, elemento che limita la possibilità di migliorare l’efficacia della gestione della patologia a breve e lungo termine.

Altre tecnologie si concentrano nel cercare di ridurre le probabilità di riacutizzazioni, elemento che è solo una parte di ciò che serve per tenere sotto controllo la malattia. Le tecnologie in genere non forniscono insight sul controllo a lungo termine e non sono pensate come strumenti di gestione per medici che possono suggerire scelte terapeutiche farmacologiche e atri interventi in grado di migliorare il controllo a lungo termine.

La soluzione Apple per misure fuori dalle strutture sanitarie

Apple riferisce ancora (PDF) di “un gap sostanziale nella possibilità di misurare e monitorare in modo affidabile lo stato asmatico all’infuori delle strutture sanitarie. Nel brevetto, la Mela fa riferimento a funzionalità per monitorare l’asma fuori dagli ospedali, sistemi e metodi per permettere a famiglie e operatori sanitari di gestire in modo più efficace la patologia in questione.

Apple spiega che il sistema di monitoraggio descritto nel brevetto può essere usato per altre patologie, incluse allergie, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete, ipertensione, malattie autoimmuni, emicranie e altre malattie neurologiche, l’apnea ostruttiva del sonno, fibrosi cistica, artriti e altre condizioni reumatologiche, disturbi convulsivi, malattie cardiovascolari, malattie vascolari periferiche e/o insufficienza cardiaca congestizia.

Apple registra annualmente centinaia di brevetti

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.