Huawei supera per la prima volta Apple nelle spedizioni globali di smartwatch

Nel secondo trimestre (Q2) del 2025 Huawei ha superato Apple in termini di spedizioni smartwatch, dati che permettono al brand cinese di vantare il primo posto nel settore secondo dati diffusi da Counterpoint Research nel report Global Smartwatch Shipments Tracker Q2 2025.

Secondo i dati del gruppo di ricerca, a giocare un ruolo di rilievo è il mercato cinese: qui nel trimestre in esame il settore smartwatch è cresciuto dell’8% anno su anno, dato positivo dopo cinque trimestri consecutivi di declino dopo il primo trimestre 2024.

Counterpoint riferisce che la ripresa globale è stata spinta da un aumento costante dalla domanda da parte dei consumatori per gli smartwatch, in particolare dal mercato cinese, dove apprezzano brand quali Huawei, Xiaomi e Imoo. Il mercato smartwatch in Cina sta vivendo una crescita significativa, trainata da una maggiore consapevolezza sulla salute, l’integrazione di funzionalità AI e IoT, e dalle preferenze dei consumatori per dispositivi ed ecosistemi multifunzionali.

Apple è ancora leader nel segmento smartwatch top di gamma

È il settimo trimestre di seguito nel quale si nota un declino nelle spedizioni globali per gli smartwatch Apple, con il brand della Mela che ora cede lo scettro del primo posto in classifica. La Mela, spiega ancora Counterpoint, continua ad ogni modo a guidare il segmento degli smartwatch avanzati, mercato “sostenuto dalla forza dell’ecosistema iOS e dalla fidelizzazione degli utenti”.

Huawei vanta a listino smartwatch di vario tipo, a partire da modello da 139€ come Huawei Watch Fit 4; fino a modello più costosi come Huawei Watch 5 a partire da 399€ e Huawei Watch Ultimate (in metallo liquido a base di zirconio, supporto immersioni fino a 100 metri di profondità, rilevamento battito cardiaco, sonno e misurazioni dell’SpO2) a 599,00€. La fitness band come Huawei Band 10 parte da 39,00.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.