Apple Car, gli schemi forse sono già stati mostrati nel 2020

Apple potrebbe aver cercato partner per la sua Apple Car già nel 2020, come suggerisce un recente rapporto di Nikkei Asia, con un fornitore di componenti giapponese che avrebbe addirittura avuto in visione gli schemi di un veicolo elettrico marchiato Apple.

Si pensa che la Apple Car sia ancora in fase di sviluppo, con la società che ha indagato sulle possibilità di una sua produzione nel corso del 2021, secondo vari rapporti. Tuttavia, ora si afferma che parte di tale attività potrebbe aver avuto luogo già due anni fa, anche se purtroppo la pandemia ha influito sulla capacità di un produttore di venire in aiuto ad Apple.

L’ufficio del fornitore giapponese di automobili Sanden in Texas avrebbe ricevuto la visita di un uomo che affermava di essere un responsabile Apple, e che avrebbe chiesto l’aiuto di Sanden in relazione ai componenti ad alte prestazioni per la realizzazione di un veicolo.

Il responsabile avrebbe posto in visione gli schemi di un veicolo elettrico, si presume di Apple Car, e le parti del condizionatore d’aria. Secondo la testata finanziaria le due società avrebbero quindi avviato discussioni sui requisiti delle parti in questione. Anche se le trattative sembravano promettenti, la pandemia globale di COVID-19 ha colpito duramente Sanden, eliminando di fatto le sue possibilità di lavorare con Apple.

Sviluppare un’auto da zero è una prospettiva difficile difficile per Apple, che negli anni passati ha coinvolto vari fornitori e persino altri importanti produttori, nel tentativo di mettere in produzione il suo progetto. Un esempio noto di queste fasi esplorative sono stati i colloqui con Hyundai, che si sono conclusi prematuramente a causa del fatto che la casa automobilistica non ha mantenuto segrete le discussioni intrattenute con la multinazionale di Cupertino.

Da allora Apple ha preso in considerazione la prospettiva di realizzare la sua auto in proprio, senza aiuti esterni, anche se gli ultimi rapporti ritengono che la casa di Cupertino stia ancora cercando di assicurarsi una partnership strategica per avere vita più facile nella produzione dell’auto. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.