Take-Two compra Zynga per 12,7 miliardi di dollari

Nel mercato dei videogiochi sta per nascere una mega società specializzata sia nei titoli per console e computer, che nei videogiochi per piattaforme mobile, con l’annuncio da parte di Take-Two Interactive dell’acquisizione di Zynga per 12,7 miliardi di dollari.

Nel suo campo storico d’azione Take-Two è già un colosso del settore, una posizione guadagnata anche tramite importanti acquisizioni, tra le quali spiccano quelle di Rockstar Games, Firaxis Games, Irrational Games, e 2K. Per questa ragione nel catalogo di titoli offerti da Take-Two rientrano titoli, franchise celebri e campioni di incassi del calibro di Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bioshock e altri ancora.

Invece Zynga è uno sviluppatore famoso per giochi dedicati alle piattaforme mobile, con titoli di spicco come FarmVille, CSR Racing e Words with Friends tra gli altri. L’obiettivo dichiarato dell’acquisizione di Zynga da parte di Take-Two è quello di estendere il proprio mercato e business. «Questa combinazione strategica unisce i nostri migliori franchise per console e PC, con una piattaforma di pubblicazione mobile diversificata e leader di mercato che ha una ricca storia di innovazione e creatività» dichiara Strauss Zelnick, Presidente e CEO di Take-Two.

E ancora «La combinazione dell’esperienza di Zynga nelle piattaforme mobili e di nuova generazione con le capacità e la proprietà intellettuale migliori di Take-Two ci consentirà di portare avanti ulteriormente la nostra missione di connettere il mondo attraverso i giochi, ottenendo insieme una crescita significativa e sinergie». Si stima che grazie all’operazione Take-Two arriverà a risparmiare 100 milioni di dollari all’anno, entro due anni dall’acquisizione.

Sempre secondo Take-Two il mercato dei giochi mobile ha fatturato 136 miliardi di dollari nel 2021 e la crescita attualmente in corso è dell’8%. Con l’acquisizione di Zynga Take-Two diventerà una potenza anche nel mercato mobile e uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi al mondo.

