Apple diventa terzo costruttore di computer in USA

Nel terzo trimestre 2022 le spedizioni negli USA di desktop, notebook e workstation, sono diminuite del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e sono pari a 17,8 milioni di unità secondo quanto riportano gli analisti di Canalys: nel periodo in esame Apple ha registrato buone prestazioni con una crescita del 26% nei Mac, beneficiando di ordini rimasti arretrati nel secondo trimestre per via di problemi con la catena di approvvigionamento.

I dati evidenziano un declino del 14% nel mercato notebook in generale, il calo più vistoso rispetto ad altre categorie, con imprese che sembrano più caute negli acquisti e un rallentamento in generale in ambito consumer e Istruzione.

Nel settore dei tablet si registra un calo dell’1% in un contesto nel quale l’inflazione porta a una contrazione della domanda, nonostante continue attività promozionali dei venditori. La domanda in ambito commerciale, forte negli ultimi trimestri, è rallentata, con il segmento in questione che registra un -2% nel terzo trimestre.

Per quanto riguarda i personal computer in generale (tablet esclusi), Apple nel terzo trimestre ha venduto negli Stati Uniti 3 milioni di Mac, rispetto ai 2,3 milioni dello stesso trimestre dello scorso anno. Apple si colloca ora al terzo posto nella classifica dei costruttori perdizioni con il 16,7% del mercato personal computer negli Stati Uniti, dietro a Dell (26,1% di market share) e HP (22.7%).

Per quanto riguarda i tablet, Apple continua a mantenere la sua posizione di leadership di lunga data nel mercato USA con il 41% di market share. La Casa di Cupertino ha venduto 4 milioni di iPad nel terzo trimestre dell’anno, dato inferiore rispetto ai 4,5 milioni di iPad venduti nel terzo trimestre del 2021.

Canalys riferisce che i tablet “premium” lottano a imporsi con utenti più sensibili al fattore prezzo negli ultimi trimestri, preferendo dispositivi meno costosi. Al secondo posto in questo segmento c’è Amazon che vanta una quota del 27% e spedizioni cresciute del 20% sull’ondata del successo del Prime Day di luglio.

Samsung è indicata al terzo posto nei tablet con 1,6 milioni di unità spedite, in declino del 13% anno su anno. Per TCL continua l’ondata di crescita segnando un +133% nella regione geografica in questione; Microsoft completa la top five segnando però un declino del 12%.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.