Mozilla compra Active Replica per creare il suo metaverso

Mozilla ha annunciato l’acquisizione di Active Replica, startup di Vancouver (Canada) che si è fatta notare per lo sviluppo di un metaverso basato sul web. Stando a quanto riferisce il vice presidente senior di Mozilla, Imo Udo, Active Replica supporterà i lavori in corso della community con Hubs, la piattaforma per la realtà virtuale (VR) creata dal team Mixed Reality di Mozilla.

Si tratta di uno strumento che la società indica come adatto per comunicare e collaborare in privato e che consente di connettersi con le persone e utilizzare risorse disponibili in Internet per riunioni ed eventi virtuali. Nello specifico, quello che interessa a Mozilla è il team di Active Replica che ha già sviluppato piani di abbonamento personalizzati, la possibilità di offrire migliorie nel processo di “onboarding” degli utenti e nuove modalità di interazione per Hubs.

Per visitare e creare le stanze Hubs non è richiesto un dispositivo VR: funziona sulla maggior parte dei browser moderni, sui dispositivi mobili, desktop e VR. Parten da qui è possibile creare una propria stanza virtuale e invitare altri a partecipare.

“Insieme, vediamo questa come una opportunità-chiave per offrire ulteriori innovazioni e creatività su Hubs, rispetto a quanto avremmo potuto fare da soli”, scrive Udom in un post sul blog aziendale. “Beneficeremo della loro esperienza unica e capacità di creare straordinarie esperienze aiutando le imprese a usare spazi virtuali ed esercitare un maggiore impatto”.

E ancora “Loro beneficeranno della nostra portata, dei nostri talenti e dalla nostra capacità di poter contribuire a portare le loro innovazioni velocemente sul mercato”. Active Replica è stata fondata nel 2020 da Jacob Ervin e Valerian Denis; il primo è un ingegnere informatico che ha ricoperto ruoli nelle startup AR/VR Metaio, Liminal AR e Occipital. Denis ha esperienza nel project management; ha lavorato per aziende che si occupano di Realtà Virtuale come BackLight, specializzata in esperienze VR basate sulla localizzazione dell’utente e su esperienze VR immersive.

