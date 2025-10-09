Apple è quarto costruttore al mondo, le spedizioni di PC crescono in Europa

Nei dati preliminari di IDC le spedizioni globali di computer registrano un salutare +9,4% nel terzo trimestre ma con crescita disomogenea per aree geografiche: in questo periodo Apple registra una crescita superiore a quella di mercato segnando +13,7%, confermandosi quarto costruttore di computer al mondo.

Ricordiamo i dati IDC prendono in esame portatili, desktop e workstation, ma non includono tablet e server. Nello stesso periodo del 2024 Apple aveva spedito 6 milioni di Mac registrando una quota di mercato dell’8,7%. A un anno di distanza, nel terzo trimestre di quest’anno le spedizioni di Mac sono aumentate a 6,8 milioni di unità con una quota di mercato del 9%.

L’incremento del 13,7% di Cupertino nelle spedizioni è il secondo più alto in assoluto, superato solamente da Lenovo, primo costruttore al mondo con 19,4 milioni di unità e uno quota di mercato del 25,5%, in crescita del 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Anche HP, secondo marchio al mondo, cresce più del mercato segnando +10,7% con 15 milioni di spedizioni e quota di mercato del 19,8%. La crescita è più modesta invece per il terzo classificato Dell, pari al 2,6%, con 10,1 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 13,3%.

Nella classifica dei primi cinque marchi top, la quarta posizionata Apple è seguita da Asus che cresce dell’11,4% con 5,9 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 7,8%.

Secondo gli analisti di IDC il mercato nordamericano continua a risentire dello shock dei dazi sulle importazioni in USA, oltre alle incertezze macroeconomiche. Il grafico IDC che riportiamo in questo articolo rileva un calo delle spedizioni in Nord America che tocca solamente l’1% nel terzo trimestre. Al contrario in Europa e anche nell’area Asia – Pacifico la crescita delle spedizioni registra una crescita del 14%, superando la crescita globale del 9,4%.

Per i prossimi trimestri IDC prevede che il ciclo di sostituzione delle macchine datate proseguirà, sia per la sostituzione di computer acquistati prima e durante la pandemia Covid, sia per la fine del supporto a Windows 10 e il passaggio a computer più recente e potenti per passare a Windows 11.

