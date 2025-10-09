Lo specialista in frodi informatiche lancia l’allerta: se dici queste parole, in 4 secondi ti clonano la voce

E’ importantissimo conoscere quali sono per evitare di essere truffati gravemente, l’esperto ha dato l’allarme

Le truffe online sono ormai sempre più diffuse e i cybercriminali adesso si avvalgono di strumenti come l’Intelligenza Artificiale per creare frodi sempre più insidiose. Lo specialista ha lanciato un allarme molto chiaro e riguarda parole che non si devono mai pronunciare e comportamenti che non si devono mai avere, altrimenti si corre il rischio che la propria voce venga clonata.

Quest’eventualità, in un’epoca in cui le frodi informatiche sono all’ordine del giorno e hanno tutte l’obiettivo di derubare ingenti quantità di denaro alle vittime, è bene conoscere i termini da non pronunciare mai.

Cosa non si deve dire per non farsi clonare la voce, l’avvertimento

Forse non tutti sanno che i cybercriminali utilizzano l’intelligenza artificiale per clonare le voci e mettere così in piedi una messa in scena tesa a truffare povere persone, portando loro via molto denaro. Tutto parte con una telefonata truffa, che utilizza una voce ricreata grazie a uno strumento dell’AI per ricreare lo stesso timbro di una persona e riuscire a far credere, alla vittima, che la chiamata sia davvero di un amico, un genitore, un figlio o un proprio caro.

Questi cloni vocali dell’AI sono in grado di imitare praticamente qualsiasi tipo di voce, riuscendo a parlare anche in lingue diverse, la clonazione vocale è l’ultima frontiera dell’intelligenza artificiale e – tra qualche tempo – potrebbe diventare sempre più accessibile, con tutti i rischi che un simile scenario comporta. Ma in cosa consiste questa truffa?

I malintenzionati sfruttano questa clonazione vocale a proprio vantaggio, facendo finta di essere un familiare o un amico della persona che si sta telefonando e chiedendo il più delle volte denaro, o per un grave incidente o per risolvere un problema. Dall’altro lato della cornetta la persona, convinta di star parlando con una persona che conosce, è propensa ad accettare la richiesta.

Secondo gli esperti – anche nel caso di questa truffa della clonazione vocale – ci sono alcuni accorgimenti che si possono avere: in primo luogo non bisogna mai sottovalutare la minaccia di questi audio, che sono davvero insidiosi. Quando si ricevono telefonate allarmanti o dove c’è una richiesta che minimamente insospettisce, conviene sempre riagganciare e telefonare direttamente, così da accertarsi di non essere finiti in un tentativo di truffa. Bisognerebbe trovare una parola in codice da usare con i propri cari, così da avere sempre il sistema per avere la prova di non essere a telefono con un truffatore.

Un’altra cosa che si può fare è fare qualche domanda personale all’interlocutore, qualcosa che il truffatore non può assolutamente sapere, in caso di mancata risposta bisognerebbe insospettirsi e agganciare subito il telefono. Può capitare a tutti che la propria voce venga clonata, bastano solo 4 secondi di audio per far sì che l’intelligenza artificiale la replichi, motivo per cui si deve avere la massima attenzione.