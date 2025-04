Giornata della Terra 2025 con sconti green Apple, -10% sugli accessori se ricicli

La Giornata della Terra è da sempre un momento simbolico per riflettere sul nostro impatto ambientale, ma anche un’occasione per compiere piccoli gesti concreti. Apple che sempre si unisce al movimento e alle iniziative green, quest’anno ha deciso di dare il via ad una promozione che unisce attenzione ecologica e vantaggio economico: dal 15 al 22 aprile 2025, chi ricicla un vecchio dispositivo elettronico potrà infatti ottenere uno sconto del 10% su un accessorio Apple.

Il meccanismo è semplice. Basta recarsi in un Apple Store fisico o in un centro autorizzato e consegnare un Dispositivo Idoneo. Può trattarsi di un prodotto Apple o anche di un dispositivo elettronico generico: l’importante è che rientri nella lista accettata dalla promozione. In cambio, si ottiene uno sconto del 10% sull’acquisto di un singolo accessorio tra quelli selezionati per l’iniziativa.

Tra i dispositivi che si possono portare in negozio per il riciclo troviamo una varietà piuttosto ampia, dai più classici ai più inaspettati: AirPods, Apple TV, iPod, Apple Watch, ma anche dispositivi di rete come AirPort, scanner e stampanti, hard disk esterni, tastiere e mouse. Ma anche smartphone, tablet, laptop e dispositivi non Apple.

Lo sconto viene poi applicato su uno dei seguenti accessori idonei:

AirPods 4

AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore

AirTag (1-pack)

AirTag (4-pack)

Apple Pencil

Apple TV 4K

Cinturini Apple Watch

Cavi Apple

Caricabatterie Apple

HomePod mini

Custodie per iPad

Custodie per iPhone

Magic Keyboard (esclusa quella per iPad)

Magic Mouse

Magic Trackpad

Adattatori ufficiali Apple

Lo sconto è valido per un solo accessorio per cliente, e non è cumulabile con altre offerte. In più, la promozione è valida esclusivamente nei negozi fisici: niente sconti online o su Apple Store digitale. Maggior tinformazioni qui.

