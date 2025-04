ChatGPT trasforma il vostro cane in umano

Nelle ultime settimanei, un nuovo trend sui social sta attirando l’attenzione dei proprietari di animali: l’uso dell’intelligenza artificiale AI per trasformare i propri cani in versioni umane. Questa tendenza, che sfrutta ChatGPT per elaborare immagini reali e convertirle in interpretazioni AI basate su specifici prompt, sembra aver già conquistato numerosi utenti.

Sui social media, in particolare su TikTok e Reddit, si sono diffuse numerose pubblicazioni virali. La maggior parte di questi post mostra inizialmente una foto di un cane, seguita dal risultato generato da ChatGPT, che rappresenta il cane come se fosse una persona. Gli utenti possono personalizzare il risultato utilizzando differenti prompt, ad esempio, richiedendo una trasformazione che rappresenti il cane in veste di impiegato d’ufficio o in una diversa situazione.

In questo articolo riportiamo i nostri primi esperimenti con la foto dell’amico a quattro zampe da cui siamo partiti per ottenere due trasformazioni in umano, sia uomo che donna.

Questo trend si inserisce in un contesto più ampio di immagini generate dall’AI, che negli ultimi mesi ha visto l’emergere di altri fenomeni virali, come la tendenza a trasformare se stessi o i propri amici in versioni giocattolo in scatola, o la diffusione di immagini ispirate allo stile artistico dello Studio Ghibli. Queste iniziative, spesso condivise sui social, sono diventate oggetto di grande interesse e interazione da parte degli utenti.

Per chi desiderasse sperimentare questa trasformazione, il processo è semplice. Basta accedere a ChatGPT, effettuare il login o registrarsi gratuitamente, caricare una foto del proprio cane e chiedere, ad esempio, di creare un’immagine del cane in versione umana. Il sistema potrebbe richiedere alcuni dettagli aggiuntivi, come il genere o l’età dell’animale, il tipo di abbigliamento desiderato e l’ambientazione per l’immagine.

Una volta fornite le informazioni richieste, il bot si metterà al lavoro per generare l’immagine, processo che potrebbe richiedere alcuni istanti. L’output finale, corredato da citazioni e riferimenti visivi, potrà poi essere salvato, scaricato e condiviso sui social o inviato a familiari e amici.

