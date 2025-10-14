Apple finanzia la produzione di energia rinnovabile in Europa, impianti anche in Sicilia

Apple sta ampliando i suoi progetti sull’energia pulita in Europa con nuovi impianti fotovoltaici ed eolici attualmente in fase di sviluppo in Grecia, Italia, Lettonia, Polonia e Romania.

La Mela spiega che insieme all’impianto fotovoltaico recentemente entrato in funzione in Spagna, i progetti dei recenti annunci aggiungeranno 650 megawatt di energia rinnovabile alle reti elettriche europee negli anni a venire, per un finanziamento di oltre 600 milioni di dollari. L’azienda sottolinea che entro il 2030 genereranno oltre 1 millione di megawattora di energia pulita per conto degli utenti Apple.

Nell’ambito dell’obiettivo Apple 2030, in altre parole raggiungere la neutralità carbonica in tutta la sua impronta entro la fine di questo decennio, la Mela sta lavorando a progetti sulle energie rinnovabili per compensare l’elettricità che i clienti in Europa usano per alimentare e ricaricare i propri prodotti. Apple prevede di riuscire a compensare il 100% del consumo elettrico globale della sua clientela con elettricità pulita grazie all’entrata in funzione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici in tutto il mondo. L’aumento dei progetti in Europa segna un importante passo avanti verso questo obiettivo.

La multinazionale di Cupertino spiega che l’utilizzo dei prodotti, ovvero l’energia necessaria per caricare e alimentare i dispositivi, ha rappresentato circa il 29% delle emissioni di gas serra complessive generate da Apple nel 2024. Per compensare queste emissioni, l’azienda supporta progetti sulle energie rinnovabili che massimizzano l’impatto sulle reti di tutto il mondo, con l’obiettivo di evitare emissioni derivanti dalla ricarica e alimentazione dei dispositivi Apple. La strategia adottata dall’azienda per gestire queste emissioni tiene conto del luogo dove vengono usati i prodott e punta al contempo a proteggere le comunità e la biodiversità, dando priorità a progetti che coinvolgono le reti che attualmente hanno una intensità di carbonio più elevata.

Progetto in Sicilia

Apple sta favorendo lo sviluppo di progetti su vasta scala che immetteranno nella rete elettrica circa 3.000 gigawattora di energia rinnovabile ogni anno entro il 2030. In Grecia l’azienda ha firmato un contratto a lungo termine per l’acquisto di energia da un progetto fotovoltaico di 110MW gestito da HELLENiQ ENERGY, che ne ha anche la proprietà. Il progetto, ora completamente operativo, supporterà la transizione della Grecia all’energia pulita. In Italia Apple sta supportando progetti fotovoltaici ed eolici per 129MW: il primo è in Sicilia e verrà attivato questo mese.

In Polonia – dove è presente una delle reti elettriche con i più alti tassi di emissioni in Europa – Apple ha reso possibile un impianto fotovoltaico Econerg da 40MW, che diventerà operativo entro la fine di quest’anno. Apple prevede inoltre di acquistare energia dalla centrale eolica di Nala Renewables da 99MW nel distretto di Galati in Romania: ha sottoscritto un contratto a lungo termine con OX2, che attualmente sta costruendo l’impianto. E in Lettonia Apple ha firmato uno dei primi contratti aziendali per l’acquisto di energia del Paese con European Energy. Per l’intera durata del contratto a lungo termine, Apple acquisterà energia da uno degli impianti fotovoltaici attualmente più grandi della Lettonia che, quando sarà completato, aggiungerà 110 MW di energia pulita alla rete. Apple ha inoltre reso possibile lo sviluppo di un impanto fotovoltaico da 131MW da parte di ib vogt a Segovia, in Spagna, che è diventato operativo qualche mese.