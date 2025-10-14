Con iX3 debutta BMW Panoramic iDrive

La BMW iX3 è il primo modello di serie in cui BMW Panoramic iDrive promette di ridefinire l’esperienza utente e, di conseguenza, anche il piacere di guidare. Il produttore riferisce che il sistema nasce da “un approccio di design centrato sull’utente”, “feedback, dati di oltre 10 milioni di veicoli connessi e studi di usabilità con più di 3.000 clienti”.

I controlli fisici sono a portata di mano, ad esempio per i tergicristalli, gli indicatori di direzione, gli specchi esterni, il controllo del volume, il selettore della marcia, il freno di stazionamento, le luci di emergenza, la funzione di riscaldamento e sbrinamento del lunotto. Altri comandi sono stati ottimizzati per l’uso tramite touch e comando vocale o tramite il volante multifunzione.

BMW Panoramic iDrive combina quattro elementi chiave per creare un sistema di visualizzazione e controllo/funzionamento che perfeziona il focus sul guidatore e l’ergonomia.

BMW Panoramic Vision è un nuovo concetto di display che proietta contenuti direttamente sulla parte inferiore del parabrezza, dove le informazioni appaiono su una superficie nera stampata che va da montante A a montante A, visibili con un effetto 3D per guidatore e passeggeri. Le informazioni di guida più importanti vengono proiettate direttamente nel campo visivo del guidatore sul lato sinistro, sopra il volante. Il guidatore può personalizzare i contenuti nelle aree centrali e di destra.

BMW 3D Head-Up Display, posizionato sopra il BMW Panoramic Vision ora mostra grafica di navigazione integrata e assistenza alla guida direttamente nel campo visivo del guidatore. I contenuti di BMW Panoramic Vision e di BMW 3D Head-Up Display sono presentati in modo coordinato. BMW riferisce di aver depositato diverse domande di brevetto relative alle tecnologie di proiezione impiegate nei due display, ulteriore dimostrazione della quantità di innovazione che è stata investita in essi.

Display 17,9″

Il Central Display da 17,9 pollici in design free-cut con tecnologia a matrice retroilluminata e risoluzione di 3340×1440 pixel è una versione ulteriormente migliorata della tipica struttura QuickSelect per consentire il controll di funzioni e contenuti tramite touch. La schermata iniziale del Central Display mostra permanentemente la mappa di navigazione BMW Maps o contenuti configurabili in modo indipendente. Alcuni widget si trovano disposti verticalmente sul lato del guidatore, che si possono cambiare scorrendo con un gesto. La funzione QuickSelect permette di accedere direttamente alle funzioni più importanti senza dover entrare in sottomenù. Scorrendo orizzontalmente un widget si ottengono informazioni e opzioni aggiuntive. L’operatività è indicata come ergonomica grazie alla posizione del Central Display vicino al volante.

Gli utenti possono tornare alla schermata iniziale da qualsiasi sottomenù toccando l’icona Home sul margine inferiore del Central Display. Si trovano qui anche le icone di accesso rapido per la riproduzione musicale, la navigazione, le telefonate, la raccolta All Apps e le impostazioni del veicolo. Sul Central Display è presente un menù contenente widget che possono essere spostati nel BMW Panoramic Vision tramite trascinamento. È possibile configurare liberamente fino a sei widget in questo modo.

l nuovo volante multifunzione sfrutta l’approccio BMW shy-tech, ovvero le funzioni disponibili sono indicate illuminando i corrispondenti pulsanti. Questo funge da principale punto di controllo fisico, con i pulsanti che offrono feedback tattile attivo. Le superfici dei pulsanti, con una texture in rilievo, permettono al guidatore di controllare le funzioni manualmente senza distogliere gli occhi dalla strada. I pulsanti sono disposti seguendo il principio tradizionale di collocare le funzioni di assistenza alla guida sul lato sinistro dello sterzo e le funzioni di infotainment e comunicazioni sul lato destro.

Alla base del BMW Panoramic iDrive c’è il BMW Operating System X, con ampie possibilità di personalizzazione tramite BMW ID, assistenza alla guida intelligente, un’ampia gamma di funzioni digitali, connettività tramite l’app My BMW predisposizione al futuro con i BMW Software Updates.

