Tesla Model Y Standard costa meno, ma l’affare è Model 3 con ecobonus

I fan di Tesla sono abituati ad auto di fascia superiore con un lungo elenco di optional inclusi di serie, per questa ragione sono state accolte con un po’ di freddezza le ultime Model Y e Model 3 Standard, impoverite dentro e fuori, ma con l’immenso vantaggio di ridurre il prezzo di ingresso del principale marchio di auto elettriche al mondo.

La concorrenza attesa da anni è arrivata, porta bandiera soprattutto cinese, ma nonostante l’incredibile offerta per quantità di modelli, tecnologie e prezzi, Tesla Model 3 e Model Y rimangono tra le elettriche più premiate, valutate e vendute sia in Cina che nel resto del globo. Questo anche se diversi media riportano da mesi vendite Tesla in crollo per la simpatia o meno che suscita Elon Musk.

Mentre in USA con la fine degli incentivi statali ora le Tesla Standard economiche in realtà costano un filo di più rispetto a quanto era possibile prima con l’incentivo, in Europa in Italia e anche in altri mercati per la prima volta le auto del marchio rientrano in fasce di prezzo prima inaccessibili per una buona fetta di acquirenti.

Naturalmente in Italia bisogna tenere conto del costo dell’energia più alto in Europa che, per chi non ha pannelli solari, può rendere vano qualsiasi buon discorso di incentivi e mobilità green.

In ogni caso, in Italia almeno per il momento arriva solamente Model Y Standard. Sul sito del costruttore la Model 3 più economica è quella a trazione posteriore che parte da 39.990 euro, mentre della versione economica Standard non c’è traccia. Probabilmente arriverà nei nostri lidi e in Europa successivamente.

Tesla Model Y Standard ora rientra nell’Ecobonus

Fino a pochi giorni fa la Tesla Model Y più economica costava di listino 44.990 euro: ora invece con l’arrivo del modello Standard si parte da 39.900 euro. Ricordiamo che per poter beneficare dell’incentivo statale Ecobonus fino a un massimo di circa 11 mila euro, se si rientra in tutti i requisiti, l’auto elettrica deve costare al massimo a 42.700 euro (IVA inclusa).

Così mentre prima Tesla Model Y non poteva beneficiare dell’ecobonus, ora rientra con una riduzione consistente della spesa, infatti si passa da 39.900 euro a solamente 28.990 con ecobonus.

Dotazione e prezzo calano

La buona notizia è che l’efficienza Tesla è in grado di assicurare una lunga autonomia con batteria di capacità contenuta, per ridurre i costi: con lo standard WLTP si arriva a 534 km. Calano anche le prestazioni con motore meno potente: da zero a 100 km orari richiede 7,2 secondi, contro solamente 5,6 secondi del modello superiore.

Non cambia l’elevata capacità di carico: 835 litri con cinque passeggeri, che arriva fino a ben 2.100 litri con due passeggeri e sedili posteriori abbattuti. Non ci sono la barra luminosa e nemmeno il tetto panoramico, invece di un sistema audio a 15 speaker ce ne sono 7.

La più economica rimane Tesla Model 3

Anche se in Italia per ora non è arrivata Tesla Model 3 Standard, per chi punta al sodo e vuole una Tesla, questo è il modello con prezzo più abbordabile. Dal configuratore online del costruttore, la Model 3 base, con trazione posteriore costa 39.990 euro.

Sommando gli incentivi statali e anche un bonus Tesla, il prezzo scende a 24.990 euro. Sarà interessante osservare se e di quanto il prezzo di ingresso per la gamma Tesla scenderà ulteriormente con l’arrivo di Model 3 standard anche in Italia.

Aspettando la guida autonoma in Italia e in Europa

Quando le normative UE e Italiane lo permetteranno, sia Model 3 che Model Y sono già predisposte per supportare la guida autonoma con supervisione Tesla FSD, che costa 7.500 euro. In USA, Cina e altri paesi è già disponibile e, secondo chi la usa tutti i giorni, ormai ha raggiunto una qualità di guida paragonabile a un autista provetto.

