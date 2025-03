Apple, nuovo fondo da 99 milioni di dollari per l’energia pulita in Cina

Pubblicità

Apple ha annunciato la creazione di un nuovo fondo di investimento in Cina da 720 milioni di yuan (circa 99 milioni di dollari).

In una dichiarazione al sito China Daily, Apple riferisce che la mossa è parte del China Clean Energy Fund pensato per aumentare l’utilizzo di energie rinnovabili nella sua filiera, un ulteriore passo avanti nel suo impegno verso l’espansione dell’energia pulita nel mondo e verso Apple 2030, l’ambizioso obiettivo di essere carbon neutral in tutta la sua catena del valore entro la fine di questo decennio.

Il fondo permette di aggiungere 500.000 megawattora annui di energia eolica e solare alla griglia cinese, cifra destinata a crescere con l’aggiunta di ulteriori investitori.

“I nostri fornitori in Cina stanno spingendo innovazioni di livello mondiale nella produzione smart e green”, ha dichiarato Jeff Williams, chief operations officer di Apple. “Con il lancio del nostro secondo China Clean Energy Fund, siamo orgogliosi di intensificare la nostra collaborazione con fornitori in tutta la Cina promuovendo innovazione, opportunità e avanzamenti per il pianeta che condividiamo”.

Apple ha lanciato il primo China Clean Energy Fund nel 2018, un investimento congiunto di quasi 300 milioni di dollari per lo sviluppo dii impianti a energia pulita che permette di produrre complessivamente oltre 1 gigawatt di energia rinnovabile in Cina, l’equivalente dei consumi energetici di quasi un milione di abitazioni.

Tra gli iniziali partecipanti al primo fondo, aziende quali Compal Electronics, Corning Incorporated, Luxshare-ICT, Pegatron, Wistron e altre ancora.

Il passaggio all’energia pulita può essere complesso, soprattutto per le aziende più piccole che potrebbero non avere accesso a fonti alternative. In virtù del calibro e della portata dell’iniziativa, il China Clean Energy Fund permette di aumentare il potere di acquisto dei partecipanti e dare loro la possibilità di accedere a soluzioni pulite più convenienti e diversificate. La gestione del China Clean Energy Fund è affidata a DWS, un gruppo specializzato negli investimenti sostenibili che investe a sua volta nel fondo.

