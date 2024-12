Gli iconici auricolari Marshall Minor III al minimo, solo 62,99 €

Pubblicità Iconici e sinonimo stesso musica. Sono gli auricolari Marshall Minor III che Amazon presenta oggi in forte sconto, solo 62,99 €, un prezzo eccezionale. Sono auricolari full wireless, simili per concezione a tanti altri ma con alcune specifiche peculiarità. In particolare si comincia dai driver da 12 mm, sviluppati appositamente per questo dispositivo e che secondo Marshall danno la possibilità di ascoltare musica con «bassi potenziati, raffinati medi e chiari alti rispettando la visione musicale di Marshall». Volendo è possibile personalizzare il suono mediante un’applicazione. Si collegano a smartphone, tablet e computer tramite Bluetooth 5.2, oggi il top per connessioni stabili, riproduzione audio di qualità e bassi consumi di energia, in più supportano la tecnologia APTX per migliorare ulteriormente la qualità audio con i dispositivi che la supportano, in pratica tutti gli Android ma non solo. Offrono controlli touch, auto pausa quando si tolgono dalle orecchie, funzionamento a singolo auricolare, certificazione IPX4, ricarica USB-C oppure wireless. Il fattore di forma e l’indossabilità è molto simile a quella degli Airpods di seconda generazione. Notevoli anche le prestazioni energetiche: Marshall Minor III Bluetooth hanno una autonomia di 5 ore che diventano 25 con la custodia. 15 minuti di carica permettono 1,5 ore di riproduzione, la ricarica degli auricolari dura 1,5 ore la ricarica completa della custodia dura 2 ore. L’aspetto iconico, in un tempo retrò e moderno, tipico dei prodotti Marshall fa molto nei Marshall Minor III. Sono nel classico colore nero del brand inglese, rifinito in metallo color oro, hanno una superficie plastica testurizzata e la scritta, altrettanto iconica, Marshall. Perfetti per un appassionato di musica legato ai tempi andati dei grandi concerti dove troneggiavano gli amplificatori Marshall. Gli auricolari Marshall Minor III costerebbero 129,99 €. Sono stati scontati in diverse occasioni ma oggi son a metà prezzo: costano 62,99 €.

