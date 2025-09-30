Apple compra IC Mask Design per progettazione di chip e circuiti integrati

Apple continua ad acquisire aziende e l’ultima a far parte del portafoglio del colosso di Cupertino è IC Mask Design, società irlandese specializzata nel progettare il layout di circuiti integrati e chip.

Non si tratta di una indiscrezione: l’accordo si evince dalla lista di acquisizioni pubblicata in un elenco dell’Unione Europea che deve aggiornato dai cosiddetti “gatekeeper” (le piattaforme online di grandi dimensioni che, in quanto tali, si devono comportare in modo equo e lasciare spazio ai concorrenti), in conformità al Digital Markets Act (DMA)

I dettagli non sono molti ma il sito dell’UE dedicato al DMA riporta: “Apple acquisirà l’intero capitale azionario di IC Mask Design Limited (“ICMD”) e assumerà alcuni dipendenti di ICMD”. E ancora: “ICMD offre servizi di progettazione di layout per circuiti integrati analogici e relativi corsi di formazione”.

Le informazioni dell’UE rimandano al sito di ICMD che è stato intanto chiuso (non risulta più operativo nel momento in cui scriviamo, così come non è più operativo è l’account X dell’azienda). Sappiamo che ICMD è nata nel 2002 e nella cache del sito web che abbiamo scovato su internet riferiva di avere lavorato “con oltre 250 aziende tecnologiche all’avanguardia in 35 paesi in tutto il mondo”; tra le aziende in questione nel sito di ICMD erano indicati nomi quali: Moortec, Motorola e Ikon Semiconductor ma non Apple.

Legami con l’Italia

Sappiamo anche che IC Mask Design ha legami con l’Italia (con uffici a Milano): Nel 2020 ha, tra le altre cose, collaborato con il Dipartimento di Ingegneria di Perugia a un seminario all’interno dell’insegnamento di Progetto di circuiti integrati CMOS su scala nanometrica.

In una offerta di lavoro del 2024 si legge: “Non siamo una tradizionale società di semiconduttori, il valore della nostra azienda non è il silicio che aiutiamo i nostri clienti a progettare ma nel team, che lo progetta”, riferendo di oltre 20 anni di esperienza in questo ambito e di squadre di professionisti in grado di tenere conto di tutti gli aspetti del layout dei circuiti integrati razionalizzando relativi modelli commerciali.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.