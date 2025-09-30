BLUETTI RVSolar 48V Power System è pronto in 30 minuti per alimentare camper e imbarcazioni

Bluetti ha trovato la soluzione definitiva per chi vive o viaggia a bordo di camper, roulotte, imbarcazioni o altri veicoli off-grid: l’ha chiamata BLUETTI RVSolar 48V Power System ed è indicata principalmente per chi cerca un’alternativa affidabile e modulare ai sistemi di alimentazione completamente indipendenti.

Si distingue dagli altri per la capacità di fornire fino a 6.000 Watt di potenza combinata CA e CC: è in grado quindi di alimentare la quasi totalità delle utenze a bordo, dai condizionatori alle pompe a 12V, fino ovviamente all’illuminazione e agli elettrodomestici di tutti i giorni.

Tra i punti di forza c’è la semplicità di installazione, che si porta a termine in appena mezz’ora. Di fatto si compone soltanto di cinque pezzi, per altro tutti precablati e quindi assemblabili senza chissà quali competenze tecniche né particolari attrezzature.

Il Power Hub RV5, che costituisce il cuore del sistema, integra inverter, caricabatterie solare MPPT, caricabatterie da alternatore, convertitore CC e sistema di protezione dei circuiti. Ogni componente si collega semplicemente stringendo le viti fornite nel kit e il gioco è fatto.

Per ricaricare tutto il sistema bastano 90 minuti, molto poco per chi ha necessità di spostarsi frequentemente o sosta in località remote. E ovviamente si può ricaricare anche tramite pannelli solari.

Restiamo sull’argomento parlando poi di autonomia: usa batterie LFP da 48 V espandibili fino a 122 kWh e con grado di protezione IP65, perciò assicurano resistenza alle condizioni climatiche estreme e una lunga durata operativa, sia in estate che in inverno.

In aggiunta supporta i protocolli CAN, RV-C e NMEA 2000, perciò si integra anche con componenti di terze parti permettendo non solo di aggiornare veicoli già esistenti, ma anche di realizzare installazioni fai-da-te personalizzate, magari sostituendo o integrando elementi del sistema in base alle esigenze specifiche.

Anche questo come gli altri prodotti dell’azienda si può controllare tramite l’app BLUETTI per iPhone, iPad e Android o, in alternativa, attraverso lo schermo centrale Epad da 10,1″ e il pannello Epanel gestendo in remoto fino a 4 dispositivi CA e 20 dispositivi CC. Il sistema monitora costantemente tensione, corrente, temperatura e altri parametri, inviando notifiche automatiche in caso di anomalie o guasti grazie all’autodiagnosi AI integrata.

Disponibilità e prezzi

Il BLUETTI RVSolar 48V Power System è disponibile da oggi sul sito ufficiale di BLUETTI in due versioni:

set Base : RV5 + B4810 + Kit Cavi, a 2.899 €

: RV5 + B4810 + Kit Cavi, a 2.899 € set Avanzato: RV5 + B4810 + E-Panel + E-Pad + Kit Cavi, a 3.799 €