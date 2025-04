Apple ha venduto 5,5 milioni di Mac nel primo trimestre 2025

Pubblicità

Le spedizioni dei PC in generale nel primo trimestre del 2025 sono cresciute del 4,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un volume globale di 63,2 milioni di unità. Sono dati preliminari che arrivano dal Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di International Data Corporation (IDC).

Buone le notizie per Apple: nel primo trimestre 2025 la Mela ha venduto 5,5 milioni di Mac, arrivando all’8,7% del mercato globale; i numeri sono in aumento rispetto ai 4,8 milioni di Mac venduti lo scorso anno, quando il market share del primo trimestre segnava l’8%.

Prima di Apple nella classifica troviamo: Lenovo (24.1% di market share), HP (20.2%) e Dell (15.1%). Da tenere presente che, rispetto ad altre analisi, IDC non conteggia gli iPad nella categoria “personal computer”.

Guardando avanti nei prossimi mesi, il settore PC si trova di fronte diversi venti contrari, con gli analisti che indicano prospettive incerte e complicato pianificare la domanda, alla luce di quanto sta accadendo con le esportazioni verso Stati Uniti.

“Il mercato ha chiaramente mostrato un certo livello di impulso nel primo trimestre dell’anno con vendor e utenti finali che hanno iniziato a prepararsi all’impatto dei dazi USA. In un primo trimestre ancora relativamente incontaminato dai dazi, l’intero ecosistema ha cercato di accelerare il ritmo delle consegne per evitare il primo round dei dazi commerciali statunitensi, e prevediamo volatilità per il resto dell’anno”, spiega Jean Philippe Bouchard, research vice-president responsabile del Worldwide Mobile Device Trackers di IDC. “A quanto pare la domanda del mercato è rimasta elevata nel primo trimestre ma il nuovo round di dazi negli USA annunciati il 2 aprile potrebbe avere un impatto inflazionistico diretto sul mercato PC con conseguenti ritardi nelle spese IT per il resto dell’anno”.

Rimane forte la domanda di fondo per i PC in generale, per via fattori quali la necessità di aggiornare i sistemi con l’imminente fine supporto di Windows 10 e richieste di dispositivi con funzionalità AI, ma l’incertezza riguardo ai dazi doganali, spinte inflazionistiche e il rischio di una recessione globale, sono tutti elementi che, secondo Bouchard, avranno probabilmente un impatto negativo per quanto riguarda la domanda di PC nei trimestri a venire del 2025.

“Dai nostri controlli nelle catene di fornitura non sono emersi finora cambiamenti drastici, ma questo non sorprende essendo non facile comprendere quali possano essere le decisioni giuste da prendere”, spiega ancora l’analista. “Le aziende stanno indubbiamente valutando di tutto, compresa la possibilità di predisporre inventari di magazzini, alla possibilità di produrre in loco, sfruttare il routing della logistica per abbassare le barriere all’importazione, e – per chi potrà farlo – trattare direttamente con l’amministrazione USA”. Una cosa è sicura: i prezzi maggiori saranno a carico degli utenti finali statunitensi.

Come già spiegato in questo approfondimento, le tariffe possono influenzare la fiducia dei consumatori, frenare la spesa e allungare i cicli di sostituzione. Per Apple – come per altri big del tech – questo potrebbe tradursi non solo in margini più bassi, ma anche in una domanda più debole da gestire nel medio periodo.

