Kawasaki Corleo sembra un cavallo e sostituisce la moto

Kawasaki ha presentato Corleo, il concept di un robot “all-terrain” che sembra uscito da un film di fantascienza, indicato come potenziale alternativa alla moto, in grado di correre su terreni accidentati ed evitare ostacoli.

L’azienda giapponese ha creato un video (con immagini generate dall’AI) di quello che potrebbe essere l’aspetto finale e il funzionamento di Corleo, filmato che riportiamo in questo articolo. nella pagina web dedicata Kawasaki spiega che è in grado di percepire il contatto di chi cavalca, dando la guida al mezzo. Nel video si vede un uomo cavalcare Corleo scorrazzare per le montagne, regolare l’andatura, fermarsi per assaporare l’aria e paesaggi mozzafiato.

Sempre nel video Corleo è mostrato anche mentre trasporta due persone. Kawasaki riferisce che il motore del concept è un 150cc a idrogeno (collocato nella zona posteriore), le quattro “zampe” motrici integrano zoccoli in gomma antiscivolo, con strutture in grado di assorbire le asperità del terreno.

Le gambe posteriori possono muoversi in modo indipendente e sfruttano funzionalità AI per garantire l’assorbimento degli urti e facilitare salite e movimenti su diverse tipologie di terreni (prati, aree rocciose, terreni con detriti). La persona che controlla il robot, sfrutta il centro di gravità, rilevato dalle pedane e dal manubrio, con il mezzo che adatta i movimenti di conseguenza. È anche possibile variare la lunghezza delle staffe per consentire al guidatore di ottenere la postura ideale.

Il cruscotto permette di visualizzare l’idrogeno rimanente, mostrare dettagli sul percorso e sugli ostacoli, il baricentro e altro ancora. Di notte, sulla superficie stradale vengono proiettati dei segnali che mostrano al ciclista il percorso da seguire, contribuendo a garantire una guida ottimale.

Sulla carta è tutto molto interessante anche se non sono stati indicati dettagli quali velocità, l’autonomia e se e quando un prodotto reale arriverà sul mercato. Il concept Kawasaki Corleo è stato mostrato alla World Expo di Osaka conquistando l’attenzione globale grazie al suo aspetto unico, qualcosa che promette di reinventare il concetto stesso di veicolo personale.

