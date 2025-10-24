Apple produce server AI Made in America in anticipo sui tempi

In anticipo rispetto alla tabella di marcia, Apple ha già iniziato a costruire server per l’Intelligenza Artificiale AI nel nuovo stabilimento di Houston, quindi una produzione Made in America che la multinazionale di Cupertino ben evidenzia per allinearsi alla strategia fortemente voluta dal presidente Trump

A riferirlo è Fox Business spiegando che a febbraio Apple aveva annunciato un avanzato impianto di produzione in costruzione a Houston, concepito nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’azienda con gli Stati Uniti. Per questa struttura da 23.000 mq era stata indicata la previsione di apertura per il 2026 ma in risposta alle richieste di Trump che spinge per l’avvio prima possibile, Apple è a quanto pare in anticipo sulla tabella di marcia, con server già spediti a data center che si trovano in varie parti degli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di spedire avanzati server di fabbricazione americana dalla nostra struttura di Houston” ha riferito Sabih Khan, Chief Operating Officer di Apple. “Nell’ambito del nostro impegno di 600 miliardi di dollari con gli Stati Uniti, questi server saranno installati nei nostri data center e svolgeranno un ruolo importante nell’alimentare Apple Intelligence con il Private Cloud Compute (la tecnologia che consente a Apple Intelligence di processare le richieste più complesse dell’utente con un evoluto livello di privacy, ndr), ha dichiarato Khan.

E ancora “I nostri team hanno fatto un lavoro incredibile, una accelerazione che ha permesso di rendere operativa la struttura di Houston in anticipo. L’intenzione è quella di continuare a espandere la struttura, incrementando la produzione il prossimo anno”.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha in precedenza dichiarato che i 600 miliardi di dollari di investimenti dell’azienda includono collaborazioni con migliaia di fornitori in 50 Stati americani, assunzioni dirette, infrastrutture per Apple Intelligence e data center, strutture aziendali e produzioni per Apple TV+ in 20 Stati.

Apple’s American-made advanced servers are now shipping from our new Houston facility to Apple data centers! These servers will help power Private Cloud Compute and Apple Intelligence, as part of our $600 billion US commitment. pic.twitter.com/maOd3lCGfK — Tim Cook (@tim_cook) October 23, 2025

Apple è uno dei più maggiori contribuenti statunitensi, con 75 miliardi di dollari di tasse pagate negli ultimi cinque anni, compresi i 19 miliardi pagati solo nel 2024. La multinazionale di Cupertino sottolinea che supporta oltre 2,9 milioni di posti di lavoro in tutto il paese con l’occupazione diretta, lavora con fornitori e produttori statunitensi, sviluppatori legati a vario titolo alla cosiddetta “iOS app economy”.

