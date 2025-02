Apple annuncia il più grande investimento in USA di sempre

Pubblicità

Mentre i colossi concorrenti fanno a gara a chi investe di più in datacenter AI, Apple annuncia in un colpo solo il più grande investimento in USA pari a 500 miliardi di dollari in contemporanea a migliaia di nuove assunzioni.

Si tratta di un colossale piano strategico che punta tutto sugli Stati Uniti in un arco temporale di quattro anni. Sia le strutture che il personale di Apple sarà ampliato in Michigan, Texas,California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina e Washington.

«Siamo ottimisti sul futuro dell’innovazione americana e siamo orgogliosi di consolidare i nostri investimenti di lunga data negli Stati Uniti con questo impegno da 500 miliardi di dollari per il futuro del nostro Paese”, ha dichiarato il CEO di Apple Tim Cook.

Oltre al raddoppio dei fondi per l’US Advanced Manufactoring Fund per finanziare lo sviluppo industriale avanzato delle società USA, gli ingenti investimenti Apple includono un nuovo stabilimento in Texas per server AI, una accademia per produzione e manifattura, infine investimenti accelerati in campo AI e ingegneria del silicio.

Per quanto riguarda la produzione dei server AI, Apple e società partner prevedono l’inizio della produzione in Houston, Texas entro quest’anno, mentre un impianto di assemblaggio server di oltre 23mila metri quadrati entrerà in funzione nel 2026 sempre in Texas.

Dei 500 miliardi di dollari messi sul piatto da Apple beneficeranno anche i fornitori principali: alcuni di questi miliardi finanzieranno la produzione di chip avanzati TSMC in Arizona.

Sempre nell’arco dei quattro anni Apple ha annunciato l’assunzione di 20.000 persone soprattutto in ambito ricerca e sviluppo, ingegneria chip e silicio, sviluppo software, apprendimento automatico e intelligenza artificiale.

L’annuncio di Apple e Tim Cook segue la promessa di investimenti multi miliardari anticipata da Donald Trump negli scorsi giorni. L’aumento di produzione e assunti in USA permetterà ad Apple di evitare dazi sulla importazioni minacciati o già annunciati da Trump in svariati settori, tecnologia e chip inclusi. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

