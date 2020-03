Apple indaga su un bug della funzione hotspot in iOS e iPadOS 13

Apple conferma l’esistenza di un bug in iOS e iPadOS 13 che riguarda l’hotspot su iPhone, la funzione che consente di condividere la connessione dati cellulare di iPhone o iPad (Wi-Fi + Cellular) quando non è disponibile una rete Wi-Fi.

La conferma trapela da un documento interno inviato dalla multinazionale di Cupertino ai centri di assistenza la scorsa settimana: nel documento in questione si riferisce che Apple è a conoscenza di problemi che alcuni utenti potrebbero riscontrare cercando di usare iPhone e iPad come hotspot.

Apple riferisce che in alcuni casi gli utenti potrebbero lamentare l’impossibilità di connettersi usando la funzione di hotspot ma, come riferisce Macrumors, anche di bug generici hotspot in iOS e iPadOS in termini di velocità. Inconvenienti alla funzione hotspot sono stati segnalati dall’arrivo di iOS 13.1.2.

Come soluzione temporanea si suggerisce di disattivare e poi attivare di nuovo l’opzione Hotspot personale da Impostazioni. È molto probabile l’arrivo di una risoluzione con i prossimi aggiornamenti di iOS e iPadOS, ma non è dato sapere se i problemi alla funzione hotspot in iOS e iPadOS saranno risolti con iOS 13.4 e iPadOS che saranno rilasciati il 24 marzo.

Oltre ad attivare l’hotspot personale andando in Impostazioni > Cellulare o Impostazioni > Hotspot personale, è possibile usare i’hotspot tramite Bluetooth o USB. I dispositivi connessi a un hotspot personale mantengono la connessione anche se lo schermo è bloccato e continuano quindi a ricevere comunque notifiche e messaggi.

Tutto quello che c’è da sapere su iOS 13 è riassunto in questo approfondimento. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone e iPad sono disponibili nelle rispettive sezioni dedicate del nostro sito web. Ricordiamo che Apple ha appena lanciato la nuova gamma iPad Pro 2020 con modelli dotati di sensore LiDAR per rilevare profondità e distanza per nuove funzioni fotografiche e sopratuttto di realtà aumentata: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPad Pro 2020 è in questo articolo.