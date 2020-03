Disney+ arriva domani in Italia con qualità video limitata per coronavirus

L’annuncio della multinazionale di Topolino arriva a poche ore dal lancio del nuovo servizio di TV in streaming che macitynet ha già provato in anteprima in questo articolo: Disney+ arriva domani 24 marzo in Italia e in diversi paesi europei, ma sarà in qualità video limitata per non congestionare le reti in emergenza coronavirus.

La scelta di Disney segue mosse identiche già effettuate da Netflix, YouTube, Apple e anche Amazon. In pratica tutti i principali servizi di televisione in streaming hanno deciso di ridurre la qualità delle proprie trasmissioni via Internet in risposta a un appello dell’Unione europea che ha invitato utenti e soprattutto i gestori dei servizi a ridurre la qualità video per evitare possibili problemi di congestione delle reti.

«In linea con l’impegno di lunga data di Disney ad agire in modo responsabile, stiamo rispondendo alla richiesta del Commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton di lavorare insieme per garantire il buon funzionamento dell’infrastruttura a banda larga. In previsione dell’elevata domanda dei consumatori per Disney+, stiamo proattivamente istituendo misure per ridurre il nostro utilizzo complessivo della larghezza di banda di almeno il 25% in tutti i mercati che lanciano Disney+ il 24 marzo» dichiara Kevin Mayer, presidente Disney, riportato da Engadget. «Nei prossimi giorni, monitoreremo la congestione di Internet e lavoreremo a stretto contatto con i fornitori di servizi Internet per ridurre ulteriormente i bitrate, se necessario, per garantire che non siano congestionati dalla domanda dei consumatori».

L’invito è arrivato negli scorsi giorni dal Commissario europeo per il Mercato Interno Thierry Breton. La richiesta è motivata dall’ingente incremento sia nel traffico dati che nelle chiamate vocali rilevato in Europa in seguito ai blocchi e alle restrizioni introdotte nel tentativo di arginare l’epidemia di coronavirus. Tra i fattori determinanti sono citati l’incremento dello smart working da casa, servizi di collaborazione e videochat impiegati da insegnati e studenti, giochi e video online.

Ricordiamo che il nuovo servizio di TV in streaming Disney+ arriva domani 24 marzo in Italia e in altri paesi euoropei: ancora per poche ore è possibile abbonarsi per un anno al prezzo lancio in offerta di 59,99 euro, in pratica solamente 5 euro al mese. Per una anteprima dei contenuti e del servizio rimandiamo a questo nostro articolo, invece per una panoramica su come vedere il nuovo servizio su tutte le piattaforme è disponibile questo articolo.

