Apple indirizza le domande su coronavirus di Siri alle autorità locali

Con l’obbligo e i consigli di rimanere il più possibile a casa, e la chiusura di tutte le attività e i negozi che non rientrano in quelli considerati di prima necessità, gli italiani devono fare i conti con uno stile di vita completamente stravolto dalle necessarie misure contro l’epidemia: nella costante caccia a notizie e informazioni può tornare utile anche Siri con domande su coronavirus e sulla situazione attuale, in costante evoluzione.

In queste ore Apple sembra aver modificato il comportamento di Siri e le sue risposte alle domande su coronavirus. Quando per esempio l’utente chiede «Hey Siri, dimmi del coronavirus» oppure «Hey Siri, quali sono i sintomi di coronavirus» l’assistente vocale rimanda direttamente ai siti di informazione ufficiali delle autorità sanitarie dello stato in cui ci si trova.

In Italia chiedendo a Siri domande relative a coronavirus, l’assistente risponde subito «Se hai domande ho dubbi sul nuovo coronavirus, puoi trovare tutte le risposte sul sito web del Ministero della Sanità». Al messaggio vocale corrisponde un identico messaggio scritto e poco più in basso nella schermata il collegamento diretto su cui effettuare un tap per aprire il sito versione mobile del Ministero della Salute.

Lo stesso avviene anche negli USA dove gli utenti sono rimandati ai Centri di Controllo e Prevenzione, siglato CDC, come segnala TheApplePost, mentre in Regno Unito Siri rimanda al sito web del governo del Regno Unito. A partire da oggi Apple ha chiuso tutti gli Apple Store in Italia. Negli USA, Regno Unito e negli altri stati in cui il servizio in abbonamento Apple News è disponibile, la multinazionale di Cupertino propone una sezione dedicata costantemente aggiornata sull’emergenza coronavirus.

Ricordiamo che Apple ha pubblicato alcuni consigli su come pulire e disinfettare iPhone e iPad. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.