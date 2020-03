Il nuovo SSD Buffalo è piccolo come una scatola di Tic Tac

Buffalo ha presentato una unità SSD leggera e di piccolissime dimensioni: l’unità PSMU3 pesa solamente 15 grammi e misura 59,5 x 33 x 9,5 mm (all’incirca le dimensioni di una scatola Tic Tac), e più compatto e leggero del Samsung T5, l’unità di riferimento in questo settore.

L’unità sarà disponibile nei tagli da 120GB, 250GB, 480GB e 960GB e nei colori blu muschio, bianco e rosa. Sul sito giapponese del produttore è riportato che la distribuzione partirà a fine marzo 2020. Almeno inizialmente sarà disponibile solo per il mercato giapponese, ma non è escluso l’arrivo in altri mercati e la possibilità di ottenerlo da qualche venditore via internet.

L’SSD in questione, piccolo come una carta di credito o un biglietto da visita ed è ideale per chi ha la necessità di spostarsi e trasportare grandi quantità di dati. Il supporto USB 3.2 (Gen 1) offre velocità teorica di circa 430MB al secondo; oltre al cavo di collegamento per le connessioni USB Type-A, è incluso anche un adattatore USB Type-C, utile per i computer con questa porta come i MacBook.

Il dispositivo è conforme allo al MIL-STD-810G, standard militare utilizzato dagli Stati Uniti che evidenzia la resistenza dei dispositivi testati alle condizioni limite a cui dispositivi stessi potrebbero essere sottoposti durante il proprio ciclo di vita. Buffalo SSD-PSMU3 è resistente a urti e vibrazioni. Oltre che con sistemi con macOS 10.13 e seguenti, è compatibile con Windows 7/8/10 è anche con PlayStation 4.

