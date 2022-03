Apple inventa AirPods collana o spilla stile Star Trek

Apple ha studiato come realizzare un piccolo altoparlante indossabile in grado di utilizzare l’audio beamformed per renderlo udibile solo a chi lo indossa, senza disturbare nessuno altro: sì, una sorta di AirPods a collana, o una spilla stile il badge comunicatore di Star Trek.

In una domanda di brevetto presentata da Apple appena emersa con il nome “Wearable Device with Directional Audio, viene descritto come

Un dispositivo indossabile può fornire un modulo audio utilizzabile per fornire un’uscita audio a distanza dalle orecchie dell’utente. Ad esempio, il dispositivo indossabile può essere indossato sugli indumenti dell’utente e dirigere le onde audio alle orecchie dell’utente

Tutte le illustrazioni presenti all’interno della domanda di brevetto mostrano un altoparlante agganciato al colletto intorno al collo dell’utente, ma le descrizioni specificano solo che “il dispositivo indossabile può essere indossato sull’abbigliamento dell’utente”, così potrebbe essere una collana, una spilla o un badge.

L’attenzione di Apple per il possibile nuovo hardware è su come un dispositivo indossabile possa indirizzare il suono a chi lo indossa senza disturbare nessun altro.

Tali onde audio possono essere focalizzate da una serie parametrica di altoparlanti che limitano l’udibilità da parte di altri. Quindi, la privacy dell’audio diretto all’utente può essere mantenuta senza richiedere all’utente di indossare cuffie audio sopra o nelle orecchie dell’utente

L’obiezione di Apple alle cuffie è che possono essere “un po’ invadenti da indossare e possono inibire la capacità dell’utente di sentire suoni ambientali o interagire contemporaneamente con altri che si trovano vicino”. La domanda di brevetto, però, non riguarda solo un dispositivo che permetta di ascoltare musica, ma è anche uno strumento di comunicazione:

Il dispositivo indossabile può includere ulteriormente microfoni e/o connessioni ad altri dispositivi che facilitano la calibrazione del modulo audio del dispositivo indossabile

La domanda di brevettodi questi potenziali AirPods da collana o spilla continua quindi aggiungendo che un tale dispositivo indossabile potrebbe includere sensori, “che sono configurati per rilevare, misurare e/o tracciare una o più proprietà dell’utente”.

Ricordiamo che sono davvero innumerevoli le richieste di brevetto di Apple, o di altre Big, che poi non si trasformano in vero e proprio device commerciali. Alle volte, passano anni prima che l’idea si trasformi in qualcosa di concreto. Per tutte le domande di brevetto più importanti presentate dalla Mela vi invitiamo a leggere direttamente questo indirizzo.