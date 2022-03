Vivo V23 5G è l’Android con fotocamera frontale mostruosa

Vivo presenta in Italia V23 5G, lo smartphone dal comparto fotografico anteriore unico nel suo genere, per via del sensore da 50 MP con autofocus e da una fotocamera super grandangolare a 105° da 8MP. Ecco prezzi e caratteristiche di sistema.

Le camere frontale sono supportate da un Dual Tone Spotlight per scatti e video nitidi sempre con la giusta illuminazione, ottimizzate per selfie di gruppo, ritratti o videochiamate. E’ chiaro che il comparto anteriore di questo terminale risulta essere una delle caratteristiche su cui il marchio ha puntato molto, ma senza rinunciare ad altro. Se si guarda, invece, al comparto fotografico posteriore troviamo infatti una fotocamera principale da 64 MP, una super grandangolare da 8 MP e dalla Super Macro da 2 MP.

La qualità delle immagini e la chiarezza dei dettagli sono garantite anche dal sensore personalizzato JNV da 50 MP con ISOCELL 3.0, con la riduzione del rumore multi-frame migliorata e la tecnologia ad alta definizione AI, che permettono di catturare immagini notturne più luminose e volti più chiari anche nelle zone d’ombra.

Anzitutto il design. A livello estetico, la versione Sunshine Gold di vivo V23 5G è stata realizzata con una scocca posteriore in vetro fotocromatico che esposta alla luce UV permette al terminale di cambiare colore, passando da una calda sfumatura sunshine gold alla tonalità più fredda coast green.

Ancora, vivo V23 5G ha uno spessore di 7,39 mm, e al suo interno ospita un comparto hardware dotato di 12 GB di RAM + 256 GB di ROM, alimentato dal processore MediaTek Dimensity 920. Ancora, vanta un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz, un sistema di raffreddamento a liquido e alla modalità Ultra Game.

Il terminale integra la funzione Extended RAM, che consente di attingere fino a 4GB di memoria virtuale per una esperienza di utilizzo ancora più fluida. Quanto all’autonomia, lo smartphone si affida a una batteria ad alta densità da 4.200 mAh (TYP) che supporta la ricarica FlashCharge da 44 W.

Prezzi e disponibilità

vivo V23 5G sarà disponibile a partire da fine marzo nei colori Sunshine Gold e Stardust Black ad un prezzo consigliato di 549 euro. Per tutti i terminali di questo costruttore già presenti in catalogo su Amazon il link da seguire è direttamente questo.

