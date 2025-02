Apple ha iniziato a produrre i chip M5

Pubblicità

Apple ha avviato la produzione in serie dei chip M5, prossima generazione dei processori della famiglia Apple Silicon. A riferirlo è il sito sudcoreano ET News spiegando che Cupertino avrebbe, tra le altre cose, implementato una nuova tecnologia per il processo produttivo che dovrebbe migliorare performance legate a funzionalità AI.

Stando a quanto riferisce ET News, Apple ha avviato la produzione del packaging per gli M5 già nel mese di gennaio. n altre parole ha cominciato a “unire” i circuiti che compongono il processore, all’interno dell”involucro fondamentale per la protezione e le prestazioni, oltre che fungere da collegamento tra il die e la scheda logica.

Apple ha commissionato alla taiwanese TSMC l’intero processo produttivo necessario per l’implementazione dei circuiti di M5, e questo significa che il chip può essere prodotto in quantità e che il fornitore dei servizi per il packaging (la società OSAT, da Outsourced Semiconductor Assembly and Test) può iniziare a creare il prodotto finito.

Tra le altre società arruolate da Apple per l packaging dei chip M5 vengono nominate anche la taiwanese ASE Group, la statunitense Amkor e la cinese JCET. Rispetto ai chip M4, i prossimi M5 beneficeranno della tecnologia System on Integrated Chip, siglato SoIC, di TSMC. Grazie all’impilazione 3D dei vari elementi che compongono il chip M5 migliora la gestione termica e si riduce la dispersione di energia.

I primi M5 prodotti sembra siano i modelli base, mentre le versioni superiori più potenti Pro, Max e Ultra arriveranno successivamente.

A dicembre, in un post su Medium, l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito che il chip M5 avrebbero sfruttato il nodo avanzato N3P di TSMC, quest’ultimo indicato pochi mesi addietro come avviato alla fase prototipale. Sempre secondo Kuo, la disponibilità in serie di chip M5, M5 Pro/Max e M5 Ultra è prevista rispettivamente per la prima metà del 2025, più probabilmente per la seconda metà del 2025 e inizio 2026.

È probabile che i primi dispositivi con il chip M5 non saranno Mac, ma i prossimi iPad Pro attesi nella seconda metà di quest’anno. Grazie al design avanzato di M5, Apple contribuirà a rendere più potenti non solo i Mac ma anche server AI Apple.