Il box TV Sonos punterà in alto, anche nel prezzo

Da tempo circolano anticipazioni che indicano Sonos al lavoro su un nuovo dispositivo streaming per la TV: ora il progetto è ulteriormente confermato da nuove voci che svelano alcune delle caratteristiche principali e anche la fascia di prezzo, che sembra sarà addirittura superiore a quella di Apple TV.

Secondo quanto riportato da The Verge, Sonos punta a posizionare il suo prodotto in una fascia di prezzo tra 200 e 400 dollari, dunque notevolmente più costoso rispetto ad Apple TV. Ricordiamo che in USA Apple TV 4K costa 129 dollari oppure 169 dolari in base alla capacità, mentre in Italia il modello da 64GB costa 169 euro, oppure 189€ per la versione da 128GB.

Secondo il resoconto, l’hardware di Sonos si presenta come una scatola nera dal design sobrio, leggermente più spessa di un mazzo di carte, affiancandosi ad un telecomando. Il dispositivo sarà basato su Android, personalizzato con una interfaccia definita “bellissima” e sviluppata internamente da Sonos.

Il nuovo set-top box offrirà un’esperienza unificata per accedere a contenuti di Netflix, Max, Disney Plus e altri servizi di streaming, grazie a una funzione di ricerca universale. Sonos intende così ridurre la frammentazione dell’ecosistema streaming, integrando al contempo un proprio controllo vocale. Un approccio simile è stato adottato da Apple, dove Siri è in grado di suggerire contenuti di servizi diversi.

Il dispositivo Sonos fungerà anche da switch HDMI, grazie a porte HDMI con funzionalità passthrough, che permetteranno di collegare console di gioco, soundbar e altri dispositivi. In questo modo, la box risolve un problema di latenza che da tempo infastidisce gli utenti, eliminando i ritardi di sincronizzazione audio con le soundbar del marchio.

Per chi possiede altoparlanti Sonos, ma non una soundbar, la nuova box consentirà di configurare un sistema audio surround utilizzando i dispositivi Sonos. Inoltre, supporterà il Wi-Fi 7 e offrirà una connessione Ethernet gigabit.

La speranza è che con questo nuovo dispositivo Sonos possa farsi perdonare il lancio disastroso della propria app nel 2024, che ha portato addirittura alle dimissioni del CEO Patrick Spence. Per questo, la società ha bisogno di un successo nel 2025 per riconquistare la fiducia degli utenti. In altre parole, Sonos non dovrà sbagliare nulla con questo lancio.

