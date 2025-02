Apple migliora le funzionalità dedicate aglia account dei figli

Pubblicità

In un documento intitolato “Helping Protect Kids Online” disponibile sul sito degli sviluppatori, Apple descrive varie migliorie che sta predisponendo negli aggiornamenti software, inclusa la possibilità di semplificare la creazione di account per i figli, dare agli sviluppatori la possibilità di tenere conto delle fasce di età e filtrare i contenuti sull’App Store.

Apple sta anche predisponendo la possibilità di correggere le fasce di età per gli account destinati ai minori: “Nei prossimi mesi, i genitori potranno facilmente correggere l’età associata agli account dei loro figli se in precedenza non l’hanno impostata correttamente.

Anziché condividere un account con i propri figli dando loro accesso indesiderato ai propri dati personali, è possibile creane uno specifico per loro, permettendo in questo modo di impostare i controlli parentali in base all’età e permettere loro di usare servizi quali “In famiglia”, Messaggi, l’App Store e altri servizi Apple.

I bambini di età inferiore ai 13 anni non possono creare un Account Apple da soli; un genitore (o un tutore) può creare un account per un minore effettuando una verifica con un documento di identità in fase per confermare di essere una persona adulta.

Apple riferisce (PDF) di avere aggiornato le categorie delle fasce d’età per i contenuti e che queste ora sono quattro: 4+, 9+, 13+, 16+ e 18+. I minori non possono scaricare app destinate a fasce d’età superiori a quelle impostate dal genitore/tutore, e Apple non mostrerà alla minore app diversa da quelle indicate come appropriate.

Apple metterà a disposizione degli sviluppatori API per poter tenere conto della verifica sull’età senza accedere ad altri dettagli sui minori e i genitori potranno decidere se condividere o meno l’età dei figli con gli sviluppatori.

I cambiamenti di Apple arrivano in un momento nel quale diversi Stati USA stanno prendendo in considerazione l’adozione di leggi più severe per la protezione dei minori, compresa l’obbligo per gli store come quello di Apple di tenere conto dell’età dell’utente. Anche Meta (Facebook e Instagram) spinge affinché siano Apple e Google a verificare l’età di chi scarica le loro app.