Il superbo Ecovacs Deebot X1 OMNI, solo 620 euro su Amazon

Pubblicità Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che sia in grado di pulire in autonomia la vostra casa, non solo aspirando, ma anche lavando i pavimenti, allora X1 potrebbe fare al caso vostro considerando il prezzo shock di 620 euro X1 Omni è la soluzione all in one di Ecovacs per lavare e aspirare il pavimento. Propone una potenza di ben 5000 pa e gode della tecnologia laser DToF per una mappatura più precisa della casa. Il punto di forza sono i due panni rotanti sulla parte bassa, che premono con forza sul pavimento, così da pulire anche le macchie più ostinate. All’interno della stazione di ricarica sono presenti, oltre al sacchetto per lo svuotamento automatico della polvere, anche due cache per l’acqua pulita e l’acqua sporca. In questo modo il robot potrà lavare in completa autonomia la casa. I panini sono in grado di ruotare fino a 180 volte al minuto, con una pressione fino a 6N verso il basso. Gode anche di un assistite YIKO integrato, così da poterlo controllare a voce, riuscendo a pulire anche stanze selezionate semplicemente con comandi vocali. Solitamente il robot ha un costo di 799 euro, ma adesso lo si acquista a 620 euro.

