Apple lancia Music Lab: Remix Madonna per creare remix con GarageBand

Apple annuncia il nuovo Music Lab: Remix – Madonna, nuova sessione dei corsi gratuiti Today at Apple, in cui i partecipanti possono scoprire e creare personalmente con GarageBand il proprio remix unico, a partire dalle tracce della nuova canzone Crave di Madonna, featuring Swae Lee.

La nuova sessione Today at Apple Music Lab: Remix – Madonna è disponibile negli Apple Store nel mondo, Italia inclusa, e sarà solo la prima della nuova serie ‘Music Lab: Remix’, con altre sessioni in arrivo con nuovi artisti in un prossimo futuro.

Il nuovo Laboratorio musicale, appartenente alla nuova serie di sessioni Musc Lab: Remix permetterà di scoprire come nascono le hit dei propri artisti preferiti su Apple Music. La nuova iniziativa si aggiunge così alle centinaia di lezioni gratuite che ogni giorno vengono proposte gratuitamente nei negozi Apple Store in tutto il mondo.

Grazie ai corsi Today at Apple è possibile approfondire le proprie competenze nel campo della fotografia e del video digitali, del disegno e delle illustrazioni, nella programmazione e nello sviluppo di app per Mac, iPhone e iPad e molto altro ancora.

A partire direttamente da questa pagina è possibile iscriversi alla nuova sessione Apple Music Lab: Remix – Madonna, e partecipare direttamente alla sessione negli Apple Store dove sarà possibile remixare un brano seguendo consigli e suggerimenti di chi lo ha creato. Si inizierà riarrangiando Crave di Madonna, esplorandone il percorso creativo, arrivando così a comporre e creare la propria versione personale impiegando GarageBand per iPhone.

Vi invitiamo a visitare questa pagina ufficiale Apple dedicata all’evento, dalla quale sarà possibile scegliere l’Apple Store più vicino, oltre che la data di proprio interesse.