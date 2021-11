Apple offrirà iPhone XR come telefono di cortesia per le riparazioni

A partire da questo fine settimana, gli Apple Store e i centri di assistenza autorizzati da Apple, offriranno l’iPhone XR come telefono di cortesia agli utenti che portano i loro iPhone in riparazione e devono attendere qualche giorno prima di rientrare in possesso del proprio dispositivo.

Lo riferisce il sito Macrumors segnalando quanto riportato in documenti interni ai centri di assistenza che ha avuto modo di visionare, riferendo che l’iPhone XR verrà fornito negli USA ma anche in altre aree geografiche.

L’iPhone XR come “telefono di cortesia” verrà fornito a partire dal 4 novembre, al posto del precedente iPhone 8; rispetto a quest’ultimo, l’iPhone XR vanta funzionalità quali Face ID e il supporto Dual SIM. L’iPhone XR, inoltre, vanta anche il processore A12 Bionic.

Apple prevede uno specifico “accordo di prestito” per gli iPhone di cortesia. L’utente deve ovviamente impegnarsi a restituirlo ad Apple entro e non oltre quattordici giorni dalla data in cui Apple notificherà che il telefono del cliente riparato è pronto per il ritiro oppure su richiesta scritta di Apple di procedere al ritiro (la “Data di restituzione”).

Apple spiega che “il cliente è tenuto ad adottare misure basate su criteri di ragionevolezza e prudenza allo scopo di proteggere il Telefono di cortesia dal rischio di danneggiamento, smarrimento o utilizzo improprio per il periodo in cui si trova sotto la sua responsabilità, la sua custodia o il suo controllo”.