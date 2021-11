Google Home si rifà il look per la funzione Cornice foto

Oltre a preparare una nuova opzione “Google Weather Frog” per i quadranti orologio, l’app Home propone ora una interfaccia utente ridisegnata per la scelta degli album da mostrare nella opzione Cornice foto per Nest Hub.

Invece che una griglia di album recenti, ora l’utente disporrà di una interfaccia utente a carosello che in qualche modo corrisponde all’approccio adottato dal menu delle impostazioni sullo Smart Display. Le selezioni sono evidenziate in blu con la possibilità di selezionare quante foto si desidera, sebbene il precedente segno di spunta in alto a destra fosse più chiaro.

Il cambiamento più grande è un carosello di “Anteprima” secondario, dove l’utente può scorrere per vedere tutte le immagini che alla fine passeranno attraverso il display di Nest Hub. Su iOS, nell’angolo in basso a sinistra, viene visualizzato un esempio di ora e meteo. Google Home per Android, invece, mostra solo le immagini.

Questa riprogettazione delle impostazioni di Photo Frame è stata implementata nell’app Google Home tramite un aggiornamento lato server, come evidenzia 9to5android, e non è chiaro quando il nuovo look sia stato introdotto per la prima volta.

Nel frattempo Google sembra modificare l’app Home anche in un altro modo. Sul Nest Hub di seconda generazione, infatti, le impostazioni “Display” hanno un design diverso dei pulsanti. Oltre, agli angoli più arrotondati, l’evidenziazione blu viene eliminata in favore del grigio. Così risulta essere più moderno, mentre il cursore Ambient EQ ha perso i suoi indicatori di incremento.

Questa modifica non viene visualizzata per le preferenze di Hub Max, almeno al momento; la speranza è che questa prima ondata di aggiornamenti faccia parte dell’eventuale riprogettazione stile Material You.

A proposito di Google Home e di casa smart, considerando anche che si sta avvicinando il Natale, a questo indirizzo trovate i migliori regali da fare a chi vuol crearsi una casa smart con Google Home.