Apple omaggia la Regina Elisabetta II sulla homepage

Apple ha aggiornato la homepage per rendere omaggio alla Regina Elisabetta II dopo l’annuncio della morta avvenuta l’8 settembre.

Sulla homepage del sito statunitense di Apple appare una foto della Regina Elisabetta scattata da Dorothy Wilding nel 1952 e l’indicazione della data di nascita e morte.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha espresso le proprie condoglianze ai cittadini del Regno Unito e del Commonwealth: “Non c’è nulla di più nobile, che dedicare la propria vita al servizio degli altri. Siamo al fianco delle persone del Regno Unito e del Commonwealth nell’onorare la vita e la dedizione al dovere di sua Maestà la Regina Elisabetta II. Possa riposare in pace”.

There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh

