Il sosia di Apple Pencil vi costa solo 1 €

Se fino ad oggi eravate indecisi sull’acquisto della Apple Pencil da abbinare ad iPad per via del fatto che, in rapporto al prezzo, comunque la usereste saltuariamente e per operazioni piuttosto semplici e banali, date un’occhiata a questa offerta: per solo 1 € infatti potete comprare uno stilo che esteticamente gli somiglia moltissimo e che potreste utilizzare proprio per scopi di questo genere.

Non sarà sicuramente la penna migliore per i disegnatori professionisti, ma per il resto di noi è più che sufficiente per poter sfruttare le funzionalità di iPad legate all’interazione con una penna.

Come dicevamo esteticamente è quasi identica alla Apple Pencil originale, quindi si dovrebbe impugnare altrettanto bene. Pesa intorno ai 20 grammi, è costruita in lega di alluminio – lunga 16,5 cm con diametro 9 mm – ed è disponibile sia nel classico colore bianco, sia in nero, rosso, azzurro, rosa o verde.

C’è la tecnologia di riconoscimento del palmo, perciò potrete usarla per scrivere su iPad poggiando comodamente la mano e senza che questa interrompa la scrittura o venga interpretata dal tablet come un volontario tocco sullo schermo, così da beneficiare di un’esperienza di disegno fluida e simile a quella che si avrebbe con la penna originale.

Inoltre usa punte sostituibili da 1,2 mm che – si legge sulla scheda tecnica – non lasciano segni sullo schermo e non fanno laggare la penna.

Per l’alimentazione si affida ad una batteria ricaricabile da 130 mAh che promette fino a 9 ore di utilizzo continuo oppure 180 ore in standby prima di dover essere ricaricata. A differenza di quella Apple non c’è la ricarica wireless, bensì una più comune porta USB-C che permette di ricaricare completamente la batteria in circa 1,2 ore. L’aggancio magnetico comunque c’è anche qui, ma solo per permettere di fissarla comodamente ad iPad e trasportarla in sicurezza quando non si usa.

Comodi inoltre i quattro indicatori LED posti vicino la presa, altra novità rispetto allo stilo Apple, che consentono di tenere d’occhio lo stato di carica: ogni luce rappresenta il 25% di energia, e se lampeggia solo l’ultimo vuol dire che la penna è prossima a scaricarsi perché c’è solo il 5% di energia o meno.

Usarla è semplicissimo: con un doppio tocco sul cappuccio si accende e, con lo stesso gesto, si spegne. E se ci si dimentica di farlo, dopo 30 minuti di inattività la penna si spegne da sola preservando la batteria.

Per quanto riguarda le compatibilità, si può usare con tutti i modelli di iPad e iPad Pro lanciati dal 2018 al 2022, mentre non è compatibile con iPad 2017 e versioni precedenti e non supporta dispositivi Android, iPhone o Microsoft.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

