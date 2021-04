Cupertino prepara una Apple TV con refresh rate a 120Hz?

Apple sta lavorando ad una Apple TV che dovrebbe presentare nel corso dell’anno, nuova versione del media center e della microconsole che potrebbe arrivare con supporto per l’output 4K a 120Hz, garantendo una elevatissima fluidità delle immagini, con ovvi vantaggi anche nell’ambito gaming.

A indicare questa possibilità è il sito 9to5Mac evidenziando espliciti riferimenti nella beta di tvOS 14.5, con indicazioni che nel codice del sistema riportano le voci “120Hz e “supports120Hz”. I riferimenti in questione sono stati individuati nel “PineBoard”, il nome con il quale Apple fa riferimento all’interfaccia di Apple TV.

I riferimenti al refresh rate a 120Hz lasciano immaginare che Apple stia testando questa possibilità per una Apple TV di una generazione con connessione HDMI 2.1, fondamentale per riprodurre immagini ad alto refresh rate. L’attuale Apple TV 4K integra l’HDMI 2.0a ma questa è “limitata” alla risoluzione 4K a 60Hz; con l’HDMI 2.1 è possibile spingersi anche su 8K e riprodurre immagini con elevata frequenza di aggiornamento, a 120Hz.

Come visto su iPad Pro, il refresh rate del display fino a 120Hz, permette di avere fluidità e reattività, migliorando la visione; maggiore è il refresh rate, più fluidità si ottiene nel passaggio dei vari frame che compongono ad esempio un filmato, o un videogame.

Sul mercato si trovano televisori con display a 120 Hz, acquistati tipicamente dagli amanti del gaming. Giochi e console di ultima generazione, quali PlayStation 5 e Xbox Series X, sono state sviluppate con la possibilità di godere di queste specifiche (grazie all’HDMI 2.1) migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco con l’output 4K/120Hz.

Non è dato sapere se e quando effettivamente arriverà una nuova Apple TV; le ultime indiscrezioni circolate riferiscono di un nuovo processore, di un nuovo telecomando e di vari miglioramenti nell’ambito gaming per meglio competere con le console di nuova generazione. Oltre che i cataloghi di app come Netflix, Amazon Prime Video, Eurosport e MUBI e le serie originali di Apple (con AppleTV+), con la Apple TV è possibile sfruttare i giochi di Apple Arcade con tanti tipi di controller, tra cui i modelli wireless PlayStation DualShock 4 e Xbox con Bluetooth.