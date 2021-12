Come funziona Apple Arcade: tutto quello che vi serve sapere

Presentato ormai anni fa, per l’esattezza il 25 marzo 2019, Apple Arcade è un servizio di videogiochi in abbonamento, che offre ai giocatori accesso ad un determinato catalogo giochi, ad oggi davvero popolato, pagando semplicemente un canone di abbonamento mensile. Non si tratta di un concorrente di Google Stadia e simili, e se avete ancora qualche dubbio in un solo articolo vi spieghiamo cos’è il servizio, come funziona, quanto costa, quando sarà disponibile, per chi, e quali giochi saranno inclusi in Apple Arcade.

Cos’è Apple Arcade?

Apple Arcade, uno dei pochi servizi che certamente arriveranno a nel nostro paese, è un servizio in abbonamento per accedere a giochi iOS, macOS e tvOS. I giochi Apple Arcade saranno utilizzabili “gratis”, cioè sono inclusi nell’abbonamento, non conterranno acquisti in-app e potranno essere scaricati su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Al lancio i titoli disponibili erano circa 100 giochi “nuovi ed esclusivi” e Apple ha mantenuto la promessa di ingrandire progressivamente il parco giochi incluso nell’abbonamento, tanto che ad oggi il catalogo vanta oltre 200 giochi; ha collaborato, infatti, con sviluppatori, come Hironobu Sakaguchi e Ken Wong, e studi di sviluppo, per ingrandire il catalogo. Apple ha scommesso molto denaro per incentivare gli sviluppatori ad aderire alla piattaforma è il perché è presto detto; è infatti ovvio che tanti più saranno i titoli inclusi nell’abbonamento, tanto più i giocatori saranno spinti ad abbonarsi.

Con l’abbonamento ad Apple Arcade, i clienti ottengono la versione completa di ogni gioco, inclusi tutti gli aggiornamenti e le espansioni, senza pubblicità né acquisti in-app. Anziché acquistare ogni singolo gioco, possono scaricare e giocare a tutti i titoli su Apple Arcade direttamente dal nuovo pannello Arcade dell’App Store.

Quando sarà disponibile?

Apple Arcade è disponibile dal 19 settembre 2019 (qui la fotogalleria) con iOS 13, e dal 24 settembre è arrivato su iPadOS e tvOS 13, mentre a ottobre dello stesso anno è arrivato su macOS Catalina.

Costo Apple Arcade

Il prezzo di Apple Arcade ha sorpreso tutti. Costa 4,99 euro al mese, una conversione 1 a 1 del prezzo USA, che è di 4,99 dollari.

Compatibilità hardware Apple Arcade

Apple Arcade è compatibile a partire da iOS 13, iPadOS, tvOS 13 e macOS Catalina.

Giochi Apple Arcade

App Store

Apple Arcade è disponibile come un hub all’interno di App Store e Mac App Store. Ha la propria scheda sulla barra in basso, accanto all’attuale scheda Giochi di App Store, o sulla barra di sinistra su Mac App Store. Da qui è possibile abbonarsi e scaricare i giochi appartenenti al programma. Il concetto, dal punto di vista dell’interfaccia e l’interazione con gli altri contenuti, è quello che abbiamo visto con iTunes in rapporto ad Apple Music.

I giochi Apple Arcade sono offline?

Dopo il download i giochi sono utilizzabili anche off line, al di là di eventuali giochi multigiocatore, che per loro natura richiedono una connessione a Internet.

Condivisione famiglia

E’ possibile modo di condividere il servizio con la famiglia. Con un solo abbonamento, dunque, i membri della famiglia (fino a 6) potranno giocare i titoli Apple Arcade. Dopo averli scaricati, ciascun membro della famiglia potrà giocare il titolo scaricato.

Ultimi giochi rilasciati

Sneaky Sasquatch (avventura) Diventa un bigfoot, potrai divertirti a fare piccoli dispetti.

Spire Blast (rompicapo) Abbina e colpisci i colori: solo così riuscirai a far crollare le torri colorate che sorgono in tutto il regno.

WHAT THE GOLF? (sport) Risate assicurate con questa parodia dei giochi di golf, unica nel suo genere.

NBA 2K22 Arcade Edition (sport) Gioca una partita 5 contro 5 con i grandi campioni dell’NBA, come Steph Curry, Damian Lillard e altri.

Simon’s Cat – Story Time (rompicapo) Per aiutare a ricostruire i giardini del quartiere devi risolvere complicati rompicapo.

Scacchi – Giocare ed Imparare (gioco da tavolo) Gioca a scacchi online con avversari in tutto il mondo, o impara le mosse migliori con lezioni interattive e rompicapo.

Fantasian (gioco di ruolo) Avventure mozzafiato ambientate in oltre 150 meravigliosi diorami fatti a mano.

Star Trek: Legends (gioco di ruolo) Partecipa a epici combattimenti a turni: sei al comando della USS Artemis e le tue scelte influenzeranno l’andamento della storia.

Samurai Jack (azione) Viaggia nel tempo e scegli con cura i tuoi alleati, dovrete affrontare nemici diabolici e sconfiggere il perfido Aku.

Crossy Road Castle (azione) Quanto in alto puoi arrivare? Scoprilo scalando infinite e imprevedibili torri. Divertimento assicurato, in solitaria o con i tuoi amici.

Giochi consigliati

Come accade per le playlist musicali, Apple cura delle playlist di giochi consigliati, e lo fa in base a originalità, qualità, creatività, divertimento offerto e appeal per i giocatori di tutte le età. Da tempo Apple ha investito moltissimo sulla curatela dei contenuti assumendo personale in tutto il mondo, redattori che si occupano di recensire le applicazioni e creare “prime pagine” basandosi su eventi specifici, periodo dell’anno, interesse del mercato e così via.

Esclusive Apple Arcade

Apple ha specificato che i giochi appartenenti al programma non saranno disponibili su altre piattaforme, né su mobile, né su qualsiasi altro servizio di abbonamento. Questo vuol dire che un titolo Apple Arcade non sarà mai disponibile su Android, ma potrebbe arrivare su Nintendo Switch, Playstation o Xbox. C’è da precisare, però, che ad oggi sono molti i titoli presenti su Apple Arcade che sono delle riedizioni Plus di giochi che precedentemente hanno calcato altre piattaforme. Tipico esempio è Crossy Road, adesso disponibile anche su Apple Arcade, e contestualmente su altri store, come Google Play.

Titoli invece come Shantae 5, una pietra miliare nel mondo dei platform 2D, è un esempio di gioco su Apple Arcade è disponibile anche e su altre piattaforme non mobili, come PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Demo Apple Arcade

A differenza di App Store, dove sono presenti, seppur ormai in numero minoritario, giochi demo, su Apple Arcade non c’è questa possibilità. Quello che è possibile ancora, invece, è la prova gratuita del servizio per 30 giorni, all’interno dei quali poter testare l’intero catalogo giochi. E’ naturale, perché pagando un abbonamento non ci sarebbe alcuna necessità di scaricare demo.

Se disattivo l’abbonamento

Ovviamente, una volta disattivato l’abbonamento non sarò più possibile giocare ai titoli scaricati. Per poter nuovamente avviare il gioco sarà necessario attivare nuovamente l’abbonamento. E’ normale che sia così, altrimenti si potrebbe pensare di abbonarsi un mese, fare incetta di giochi, e poi disdire l’abbonamento.

Compatibilità joypad MFi

Come con gli attuali giochi iOS, moltissimi dei titoli Apple Arcade supportano i controller MFi. Apple afferma specificamente che per garantire agli utenti una flessibilità ottimale, alcuni giochi supporteranno i controller wireless per Xbox con Bluetooth, il controller PlayStation, i controller MFi e altri, in aggiunta a controlli touch e Siri Remote.

Sfortunatamente, è probabile che il giocatore dovrà munirsi di controller diversi per macOS e iOS. Al momento, non è possibile utilizzare i controller MFi con i Mac, e non è possibile utilizzare molti controller Bluetooth su iPhone.

Lista giochi Apple Arcade

Oltre a quelli sopra menzionati, al momento ci sono oltre 200 titoli disponibili. Apple ha già specificato che nuovi giochi vengono aggiunti “regolarmente”. Non è chiaro con quale regolarità lo faccia. In alcuni casi abbiamo assistito a mesi di magra, anche se ultimamente Apple sembra essere tornata a regime, introducendo in catalogo numerosi giochi, anche tripla A.

