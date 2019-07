Apple prepara la terza stagione di “Carpool Karaoke:The Series”. L’annuncio della Mela è stato fatto sul canale YouTube dell’attore e conduttore televisivo James Corden. La nuova stagione è già in produzione ed è previsto un episodio con il cast di “Stranger Things”, la serie televisiva di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta per la piattaforma di streaming Netflix.

Presentata per la prima volta nel 2017 per gli abbonati di Apple Music, ill programma ha ospitato alcuni dei più importanti nomi nel campo della musica, della televisione, del cinema, dello sport e della cultura pop, pronti ad allacciare le cinture per cantare a squarciagola le loro canzoni preferite in un road trip ricco di divertimento, chiacchiere e musica.

Il programa ha visto in ogni puntata la partecipazione di ungruppo diverso di superstar. Tra le celebrità che hanno partecipato in passato salendo di volta in in volta a bordo: Will Smith e James Corden; Miley, Noah, Billy Ray e tutta la famiglia Cyrus; Shakira e Trevor Noah; le star di Il Trono di Spade Sophie Turner e Maisie Williams; Queen Latifah e Jada Pinkett Smith; John Legend, Alicia Keys e Taraji P. Henson; LeBron James e James Corden; e tanti altri ancora.

“Carpool Karaoke: The Series” è pensato come un modo per promuovere Apple Music, ma i vari episodi sono stati messi a disposizione gratuitamente agli utenti dell’app TV di Apple.

Ispirato alla celebre parte del programma The Late Late Show with James Corden (vincitore di un Emmy nel 2016), diventato poi un fenomeno virale in tutto il mondo, Carpool Karaoke: The Series è prodotto per Apple Music da CBS Television Studios e Fulwell 73. Gli autori James Corden e Ben Winston sono anche i produttori esecutivi del programma, insieme a Eric Pankowski.

Non è chiaro quando la nuova stagione sarà disponibile, ma probabilmente arriverà in autunno.