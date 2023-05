Apple, previsto calo su ogni fronte nel secondo trimestre 2023

Giovedì 4 maggio alle 23 circa in Italia Apple presenterà i risultati finanziari del secondo trimestre 2023, relativo al periodo che va da gennaio a marzo di quest’anno: per la prima volta in anni la maggior parte degli analisti prevede un calo su ogni fronte, per ogni linea di prodotto o quasi, inclusi i prodotti principali iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

Il ribasso generalizzato è dovuto sia al confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, quando Apple aveva superato le previsioni di Wall Street, sia all’andamento debole dell’economia e soprattutto dell’elettronica di consumo che da ormai diversi mesi registra percentuali negative per computer, tablet e anche negli smartphone.

Secondo le previsioni di 24 analisti, segnalate da Visibile Alpha, si prevede che Apple annuncerà ricavi per poco meno di 93 miliardi di dollari, quindi un calo di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo del 2022. I profitti sono stimati a 22,6 miliardi di dollari, vale a dire 1,43 dollari per azione, anche questi in calo di oltre il 9% anno su anno.

Più in dettaglio il fatturato di iPhone è previsto a 48,97 miliardi, in calo del 3,2% rispetto ai 50,57 miliardi del secondo trimestre 2022. Invece per iPad il fatturato previsto è di 6,69 miliardi di dollari, in calo del 12,5%.

Il punto più dolente, come già indicato dalle principali società di analisi, sembra sarà il fatturato dei Mac che era stato di 10,4 miliardi di dollari lo scorso anno, mentre per questo secondo trimestre 2023 si prevede in calo del 25%. Al contrario i servizi Apple sono previsti ancora in crescita al 6% con fatturato record fino a 21 miliardi di dollari. Ma anche qui le percentuali a doppia cifra viste per anni sono sparite, era +17,3% nel 2022.

I risultati Apple sono sempre molto seguiti vista l’importanza e la dimensione del colosso di Cupertino, ma in questo trimestre sono particolarmente attesi perché sono anche un indicatore dell’andamento di mercato e soprattutto della spesa dei consumatori.

Secondo David Voigt di UBS la maggior parte degli iPhone e dei Mac sono acquistati da utenti privati e PMI, per questa ragione se il fatturato di iPhone cala significa che i consumatori spendono meno, posticipano o cancellano acquisti. Per lo stesso motivo si teme qualsiasi indicazione negativa provenite da Apple sulla previsioni dei risultati del terzo trimestre.

Finora Apple è tra le società IT ad aver accusato meno il colpo dell’economia debole. Se Cupertino prevede nero anche per il terzo trimestre 2023 verrebbe interpretato come un segnale di un possibile ulteriore peggioramento dell’economica globale e dell’elettronica di consumo in particolare.

Apple offrirà l’audio streaming live della conference call sui risultati finanziari del secondo trimestre 2023 a partire dalle 23 ora italiana del 4 maggio. Macitynet seguirà la presentazione e pubblicherà articoli e approfondimenti.

