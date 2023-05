Microsoft Bing con AI è disponibile per tutti

Bing con intelligenza artificiale AI è adesso aperto e disponibile praticamente a tutti. O meglio, dopo tre mesi dal lancio del suo motore di ricerca dotato di intelligenza artificiale, Microsoft ha annunciato di aver lanciato la fase di anteprima aperta per la piattaforma. Non saranno più necessarie code per accedere allo strumento AI, ma si dovrà comunque rispettare un requisito.

Ed infatti, sarà comunque necessario accedere a Bing AI tramite browser Edge di Microsoft, sia su desktop, che su mobile. Non ci saranno più code per testare lo strumento di intelligenza artificiale, anche se in realtà già da qualche mese nel nostro Paese era possibile accedervi, come vi abbiamo spiegato in questo articolo.

Tra i punti di forza del nuovo Bing con AI il fatto che sia alimentato da GPT-4 di OpenAI, la più potente delle versioni disponibili. Inoltre, Microsoft ha colto l’occasione per lanciare anche diverse nuove funzionalità.

Ad esempio, si avrà la possibilità di andare oltre le semplici risposte testuali: il nuovo motore potrà fornire grafici, tabelle e formattazione avanzata. Inoltre, Bing Image Creator, che sfrutta DALL-E per creare immagini generate dall’AI, supporta ora anche le più di 100 lingue offerte dalla ricerca standard di Bing, incluso l’italiano ovviamente.

Microsoft dice anche di essere al lavoro su un supporto multi-modale, che consentirà di caricare immagini per cercare contenuti specifici.

Ancora, gli utenti potranno beneficiare dell’aggiunta degli storici delle conversazioni. Microsoft sta anche cercando di ottimizzare l’esperienza utente: adesso, se si clicca su un collegamento da un risultato della chat, la conversazione verrà spostata nella barra laterale di Edge per trovare un facile riferimento.

Come ci si aspetterebbe, Microsoft vuole anche trasformare la chat AI di Bing in una piattaforma piuttosto vasta. L’azienda offrirà presto plug-in di terze parti per effettuare operazioni come confermare una prenotazione tramite OpenTable o ottenere soluzioni matematiche complesse da Wolfram|Alpha.

Anche il browser Edge sta ricevendo la sua giusta parte di aggiornamenti. Microsoft afferma che presto ci sarà una interfaccia “più elegante e migliorata”, grazie a bordi arrotondati ed elementi semi-trasparenti.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.