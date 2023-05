iPhone UFO, cade da 4.300 metri e funziona ancora

I drop test non sono nuovi, anche se la moda di lasciar cadere iPhone e smartphone da svariate altezze sembra essere nel tempo un po’ scemata, in ogni caso si tratta quasi sempre di test di caduta da un metro circa fino al massimo di 10 metri, non di più: nulla a che vedere con una caduta da 4300 metri circa senza paracadute alla quale un iPhone è sopravvissuto praticamente intatto.

Quando infatti non si tratta di un test, capita che iPhone possa addirittura sopravviere dopo essere precipitato da altezze sensibilmente maggiori. E’ il caso del video e di un fotogramma da TikTok che vi proponiamo qui di seguito, dove la caduta avviene durante un lancio di skydiving, da appunto 4.300 metri di altezza.

Ovviamente, la caduta da un’altezza siffatta non lascerebbe al proprietario la minima speranza di recuperare il dispositivo intatto e funzionante. Non è andata così con l’iPhone, che invece viene recuperato in terra, risultando intonso.

Il video pubblicato su TikTokmostra chiaramente il momento in cui iPhone viene sbalzato fuori dalla tasca, proprio a inizio lancio. Nonostante la caduta di 14.000 piedi, che ha permesso all’iPhone di raggiungere una velocità superiore ai 150 km/h, il dispositivo recuperato in terra risultava perfettamente funzionante.

È importante notare che il paracadutista ha ringraziato la custodia Catalyst per aver protetto il suo iPhone. Il risultato, probabilmente, sarebbe stato molto diverso se iPhone fosse stato privo custodia, senza una protezione ad attutire l’impatto. Inoltre, l’atterraggio in una zona paludosa e fangosa ha contribuito ad evitare danni maggiori, rispetto ad un terreno duro come la roccia.

Il commento più divertente, a detta di molti, è stato quello dell’utente Lexi su TikTok:

“Non c’è via di mezzo con iPhone, sono indistruttibili o si rompono cadendo da 1 piede su un tappeto 😂”.

Va sottolineato che non sembra essere stata una pubblicità a pagamento, dal momento che il paracadutista ha dichiarato di avere difficoltà a contattare Catalyst per raccontare loro dell’incredibile caduta.

Anche se ci sono stati alcuni casi in cui i paracadutisti hanno fatto cadere accidentalmente i loro iPhone e i dispositivi sono sopravvissuti, sembra che questa caduta sia una delle più alte in assoluto, almeno finora, da cui un iPhone sia uscito indenne. Gli episodi precedenti, infatti, sembrano essere stati per lo più inferiori ai 13.000 piedi, quindi meno di 4.000 metri.

Curiosa anche una caduta dal finestrino di un aereo ultraleggero, anche qui con lieto fine ma da una altezza inferiore.