Apple TV+, primo trailer di Come From Away, lo spettacolo teatrale sull’11 settembre

E’ online il primo trailer di “Come From Away”, la versione in video del pluripremiato musical di Broadway che debutterà su Apple TV+ il 10 settembre per il quale Apple ha ottenuto i diritti di produzione ad una cifra che al momento non è stata resa nota. Lo spettacolo racconta la storia vera degli abitanti di Gander, una cittadina canadese che fu costretta ad ospitare 7.000 passeggeri dagli aerei costretti ad atterrare all’aeroporto locale dopo che lo spazio aereo statunitense fu chiuso in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001.

«Con grande difficoltà, i cittadini di Gander si organizzano per accogliere un numero di sfollati che supera quello degli abitanti del luogo e nei giorni che passano insieme prima che gli americani possano tornare in patria, tra gli oriundi e gli ospiti si sviluppa un grande rapporto di amicizia e solidarietà, spinti dalla tragedia che accomuna tutti loro». Il musical, colonna sonora compresa, è stato scritto da Irene Sankoff e David Hein ed ha debuttato a San Diego nel 2015 prima di approdare a Broadway nel 2017, dove è stato candidato a sette “Tony Award” e ha vinto il “Drama Desk Award” al miglior musical; nel 2019 è arrivato a Londra, dove invece ha vinto il “Laurence Olivier Award” al miglior nuovo musical, oltre ad essere stato messo in scena anche in Canada e in Irlanda.

Il musical che sarà distribuito tramite la piattaforma televisiva in streaming di Apple è stato registrato durante uno spettacolo dal vivo al Gerald Schoenfeld Theatre di New York City, che fu tenuto di fronte ai sopravvissuti degli attentati terroristici dell’11 settembre e a tutti gli operatori che lavorarono in prima linea durante l’emergenza. Il trailer condiviso da Apple su YouTube è il primo del musical: dura circa 70 secondi durante i quali vengono messe in mostra le paure dei passeggeri e di come la gente del posto fu sopraffatta dalla situazione mentre cercava di aiutarli. E’ «un susseguirsi di emozioni tra la gente del posto e i “venuti da lontano”, mentre trovano amore, risate e nuove speranze attraverso gli improbabili e durabili legami che si vengono a creare».

Alla regia c’è Christopher Ashley mentre tra i produttori figurano Jennifer Todd, Bill Condon, Nick Meyer e Mark Gordon; i produttori esecutivi sono Laurel Thomson, Irene Sankoff, David Hein, Meredith Bennett, Jon Kamen e Dave Sirulnick, mentre del cast fanno parte Petrina Bromley, Jenn Colella, De’Lon Grant, Joel Hatch, Tony LePage, Caesar Samayoa, Q. Smith, Astrid Van Wieren, Emily Walton, Jim Walton, Sharon Wheatley e Paul Whitty.

“Come From Away”, come dicevamo, sarà disponibile per gli abbonati di Apple TV+ a partire dal 10 settembre 2021, esattamente a vent’anni dalla tragedia delle torri gemelle.