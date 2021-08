Venga a prendere il caffè dal drone: Wing ne consegna 10.000 in un anno

Wing – azienda sotto il cappello di Alphabet (Google) – ha fatto sapere che i suoi droni nell’ultimo hanno ha consegnato 10.000 caffè, 1700 snack e 1200 polli arrosto a domicilio nella città di Logan (Australia).

Logan City è diventata è da tempo diventata il banco di prova per un progetto che mira a fare concorrenza ad Amazon con un sistema di consegna tramite droni. L’azienda di proprietà di Alphabet ha individuato precise aree adatte alle consegne (per consentire al drone di lasciare il pacco in una posizione predeterminata, che sia nel cortile di casa o nel vialetto), sperimentando consegne, compresi caffè e articoli da banco grazie a partnership con diversi partner chiave, tra cui Kickstart Expresso, Capital Chemist; Pure Gelato, Jasper + Myrtle, Bakers Delight; Guzman Y Gomez e Drummond Golf e altre promettendo la consegna “in una manciata di minuti”.

Gli ordini possono essere effettuati tramite un’app dedicata per smartphone e da quando è nato il servizio l’azienda avrebbe effettuato quasi 100.000 consegne. Obiettivo di Wing è offrire i suoi servizi (qui i dettagli) anche in altre aree del mondo, senza bisogno di fare affidamento ad autisti o furgoni per le consegne di altre aziende.

Interessante è la possibilità offerta alle imprese locali: commercianti e imprese varie che offrono prodotti di piccole dimensioni (adatte per le consegne via drone) possono compilare un modulo per diventare partner. In tutto il mondo esistono città di piccole dimensioni dove, secondo Wing, la loro idea potrebbe funzionare. Non dice dove ma l’azienda he riferito che è loro intenzione offrire questi servizi in altre città del mondo, con nuovi partner e non meglio precisate nuove tecnologie.

E’ già da diversi anni che le società fanno a gara per accaparrarsi il business delle consegne aeree. Amazon, in questo, è stata una delle prime, anche se comunque si è sempre trattato di esperimenti isolati, mentre Wing è la prima che effettua tali consegne presso le abitazioni dei clienti. In passato, ricordiamo, ad un drone è stato anche affidato il trasporto d’urgenza di un rene per un trapianto.