Apple propone iPhone XR ricondizionato in Italia, si parte da 609 euro

Con l’introduzione degli iPhone 11 a settembre del 2019 Apple ha mandato in pensione la generazione precedente; ora però anche in Italia Apple propone iPhone XR ricondizionato a prezzi scontati rispetto a quelli di listino. Per chi apprezza particolarmente questo terminale, il più venduto al mondo nel 2019, e desidera ancora acquistarlo senza sborsare il prezzo originale richiesto, ora è possibile farlo risparmiando.

Si parte con iPhone XR ricondizionato da 64GB disponibile sia nella colorazione nera che bianca: invece del prezzo del nuovo di 739 euro, ora si compra a 609 euro, con un risparmio di 130 euro.

Disponibile iPhone XR da 128GB, anche questo sia nero che bianco, a 649 euro invece di 789 euro, con un risparmio di 140 euro. Infine per chi desidera la capacità di archiviazione massima per questo modello pari a 256GB il prezzo è di 749 euro invece di 909 euro, un risparmio di 160 euro. Tutti i modelli sono disponibili da questa pagina di Apple Store online.

Ricordiamo che tutti i dispositivi ricorndizionati Apple sono sottoposti a ricorsi test, con batteria e altri parti sostituite se necessario, e forniti con un anno di garanzia del costruttore. Come dicevamo questa proposta risulta interessante per chi ha apprezzato particolarmente questo smartphone ma non lo ha acquistato quando era a listino.

Nel frattempo il colosso di Cupertino ha introdotto iPhone SE 2020 che al momento rappresenta il modello più conveniente e anche più potente per avere un iPhone senza mettere a dura prova il portafoglio. Comprandolo nuovo iPhone SE parte da 499 euro su Apple Store online, un ottimo prezzo anche rispetto a iPhone XR ricondizionato, tenendo presenti i notevoli miglioramenti nel comparto processore e fotocamera.

