iPhone 11 supera iPhone XR e diventa il terminale più venduto al mondo

Il primo trimestre di quest’anno verrà ricordato per pandemia e blocchi dell’economia su scala globale ma, nonostante una delle crisi più gravi da diversi anni a questa parte, rimane la costante di Apple che nei primi tre mesi di quest’anno segna un successo non da poco con iPhone 11 che ha superato per la prima volta iPhone XR diventando lo smartphone più venduto al mondo.

Quando si parla di Apple molti usano il termine magia, da un altro punto di vista si tratta di una meticolosa strategia di prodotto e di mercato che ha funzionato egregiamente anche in un periodo molto difficile. A differenza di qualsiasi altro costruttore, Cupertino si concentra su un numero limitato di terminali, studiati nei dettagli per soddisfare un ampio spettro di esigenze.

Nello stesso periodo del 2019 il terminale più venduto al mondo era iPhone XR con 13,6 milioni di unità. Quest’anno l’erede diretto iPhone 11 supera il predecessore con ben 19,5 milioni di unità vendute, diventando a sua volta il terminale più venduto al mondo. Virus o non virus la multinazionale di Cupertino è riuscita non solo a ripetere l’impresa ma addirittura migliorando sensibilmente i numeri di vendita. È comprensibile e lecito parlare di magia Apple o, come ben descrive Omdia, di una perfetta strategia:

«Per più di cinque anni – anche in presenza di condizioni mutevoli nel mercato wireless e nell’economia globale – una cosa è rimasta costante nel settore degli smartphone: Apple ha preso il primo o il secondo posto nella classifica globale delle spedizioni per modello di Omdia» dichiara Jusy Hong, direttore ricerca smartphone di Omdia. «Il successo di Apple è il risultato della sua strategia di offrire relativamente pochi modelli. Ciò ha permesso all’azienda di concentrare i propri sforzi su un numero limitato di prodotti che si rivolgono a un’ampia gamma di consumatori e vendono in volumi estremamente elevati».

Al secondo posto, a grande distanza il secondo più venduto è Samsung Galaxy A51 con 6,8 milioni di pezzi, mentre al terzo e quarto posto troviamo Xiaomi con Redmi Note 8 (6,6 milioni) e Redmi Note 8 Pro (6,1 milioni). iPhone XR è ancora in classifica con 4,7 milioni di unità al quinto posto, superando i due ultimi top di gamma Apple iPhone 11 Pro Max (4,2 milioni, sesto in classifica) e iPhone 11 Pro che con 3,8 milioni di unità è all’ottavo posto.

Visti i risultati raggiunti con la strategia di Cupertino, molti sono già pronti a scommettere che l’impresa si ripeterà con gli iPhone 12 in arrivo in autunno, questa volta con una importante novità: invece di tre terminale, di cui uno più abbordabile, quest’anno sono previsti in arrivo ben quattro modelli, due con prezzo più accessibile e due top. Per le anticipazioni sui modelli, caratteristiche, nomi e persino sui prezzi attesi dei quattro nuovi iPhone 12 in arrivo in autunno rimandiamo a questo articolo.

